Adolescentes do ES em manifesto do Unicef pelos direitos das crianças

Adolescentes do Espírito Santo participaram nesta semana, em Brasília, da formulação de um manifesto pelos direitos das crianças. Reunidos com 48 representantes de 21 Estados brasileiros mais o Distrito Federal, eles escreveram o documento direcionado às autoridades públicas, para debater conquistas e indicar os desafios de meninos e meninas do país. O documento foi entregue em uma solenidade no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta quarta-feira (13).
O ato marca os 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), comemorado no dia 20 de novembro. Participaram da formulação os adolescentes: Benjamim Vicente Nascimento, de 17 anos, morador do município da Serra, e Brenda Amanda, de 17 anos, de Cariacica.
O estudante Benjamim é homem trans e militante do movimento negro no Estado. Ele afirma que o encontro demonstra que a manifestação do pensamento dos adolescentes é necessária para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
"O manifesto é para dar voz para crianças e adolescentes. Mostrar que nossa opinião vale. Lá, pudemos pegar o microfone e falar o que sentimos. As pessoas mais velhas ali estavam interessadas em nos ouvir. Nos deram um espaço. No documento, debatemos a inclusão de todas as culturas, etnias, identidade de gênero em nossa sociedade. Eu creio que isso vai chamar muito a atenção das autoridades"
A oficial de participação e desenvolvimento do Unicef, Ana Carolina Fonseca, conta que a ideia foi fazer uma releitura da Convenção Sobre os Direitos da Infância. E que adolescentes de diversas partes do país puderam construir juntos o manifesto que mostra os desafios de ser adolescente no Brasil hoje.
"A ideia foi fazer uma leitura do que a Convenção prevê. Ouvir deles como está sendo sua realidade e apontar para governantes, para o próprio Unicef e para a sociedade civil o que não avançou, o que precisa mudar, e mostrar os avanços que os fortalecem como adolescentes"
O documento destacou as conquistas da Convenção Sobre os Direitos da Infância, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), leis de combate à violência e prevenção à violência sexual. Em termos de desafios, eles apontaram a violência letal contra jovens negros e o preconceito por questões religiosas.
Sobre o que precisamos avança,r eles destacaram o combate à violência letal contra os jovens negros da periferia que assusta muito e todo o preconceito por questões religiosas, o racismo, a LGBTfobia. Como demanda, eles colocam também a necessidade de se fortalecer ainda mais nos canais de comunicação e de diálogo entre a juventude, destacou Ana Carolina.
Adolescentes do ES em manifesto do Unicef pelos direitos das crianças
A CONVENÇÃO
A Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) foi o tratado mais ratificado da história, e contou com a participação de 196 países. Ele foi assinado em 1989 e mudou a vida de meninas e meninos em todo o mundo.
No Brasil, a Convenção inspirou o artigo 227, da Constituição Federal de 1988, e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990. Influenciado por esses três marcos legais, o país criou um sistema de garantia de direitos inovador, ainda entre os mais avançados do mundo, baseado na ideia de proteção integral à criança e ao adolescente.