Adolescentes do ES em manifesto do Unicef pelos direitos das crianças

Adolescentes do ES participam de manifesto pelos direitos das crianças do Unicef Crédito: Immaculada Prieto

Adolescentes do Espírito Santo participaram nesta semana, em Brasília, da formulação de um manifesto pelos direitos das crianças. Reunidos com 48 representantes de 21 Estados brasileiros mais o Distrito Federal, eles escreveram o documento direcionado às autoridades públicas, para debater conquistas e indicar os desafios de meninos e meninas do país. O documento foi entregue em uma solenidade no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta quarta-feira (13).

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O estudante Benjamim é homem trans e militante do movimento negro no Estado. Ele afirma que o encontro demonstra que a manifestação do pensamento dos adolescentes é necessária para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

"O manifesto é para dar voz para crianças e adolescentes. Mostrar que nossa opinião vale. Lá, pudemos pegar o microfone e falar o que sentimos. As pessoas mais velhas ali estavam interessadas em nos ouvir. Nos deram um espaço. No documento, debatemos a inclusão de todas as culturas, etnias, identidade de gênero em nossa sociedade. Eu creio que isso vai chamar muito a atenção das autoridades" Benjamim Vicente Nascimento - Estudante

A oficial de participação e desenvolvimento do Unicef, Ana Carolina Fonseca, conta que a ideia foi fazer uma releitura da Convenção Sobre os Direitos da Infância. E que adolescentes de diversas partes do país puderam construir juntos o manifesto que mostra os desafios de ser adolescente no Brasil hoje.

"A ideia foi fazer uma leitura do que a Convenção prevê. Ouvir deles como está sendo sua realidade e apontar para governantes, para o próprio Unicef e para a sociedade civil o que não avançou, o que precisa mudar, e mostrar os avanços que os fortalecem como adolescentes" Ana Carolina Fonseca - Oficial de participação e desenvolvimento do Unicef

O documento destacou as conquistas da Convenção Sobre os Direitos da Infância, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), leis de combate à violência e prevenção à violência sexual. Em termos de desafios, eles apontaram a violência letal contra jovens negros e o preconceito por questões religiosas.

Na solenidade, foram apresentados os avanços e os desafios na proteção infantojuvenil Crédito: Immaculada Prieto

Sobre o que precisamos avança,r eles destacaram o combate à violência letal contra os jovens negros da periferia que assusta muito e todo o preconceito por questões religiosas, o racismo, a LGBTfobia. Como demanda, eles colocam também a necessidade de se fortalecer ainda mais nos canais de comunicação e de diálogo entre a juventude, destacou Ana Carolina.

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A CONVENÇÃO

Adolescentes do ES participam de manifesto pelos direitos das crianças do Unicef Crédito: Immaculada Prieto

A Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) foi o tratado mais ratificado da história, e contou com a participação de 196 países. Ele foi assinado em 1989 e mudou a vida de meninas e meninos em todo o mundo.