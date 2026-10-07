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Mercado exterior

VLI inicia exportação de sorgo pelo ES com destino à ChinaAndr

Mais de 160 mil toneladas do grão foram embarcadas em setembro pelo Porto de Tubarão; empresa prevê transportar mais de 800 mil toneladas até o fim de 2026

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 15:47

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

07 out 2026 às 15:47
VLI inicia exportação de sorgo pelo ES com destino à China
Mais de 250 mil toneladas de sorgo já foram embarcadas pela VLI para exportação
 Divulgação VLI

A exportação de sorgo ganhou uma nova rota pelo Espírito Santo. A VLI iniciou a movimentação do produto pelo sistema integrado da companhia no Porto de Tubarão, em Vitória, com destino à China. Foram movimentadas no mês passado mais de 160 mil toneladas do cereal.


A operação faz parte da estratégia da empresa de ampliar a movimentação de cargas pelos sistemas ferroviário e portuário. A expectativa da VLI é transportar mais de 800 mil toneladas de sorgo até o fim de 2026.


Com o início da operação no Espírito Santo, a carga percorre a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) pelo chamado Corredor Leste, em um fluxo que liga a região de Araguari, em Minas Gerais, ao Estado. Até setembro, mais de 250 mil toneladas de sorgo já haviam sido embarcadas pela VLI para exportação, sendo 160 mil toneladas pelo Porto de Tubarão e 90 mil pelo de Santos, também com destino à China.


A diretora-executiva Comercial, de Projetos e Planejamento Estratégico da VLI, Carolina Hernandez, afirma que a inclusão do sorgo no portfólio da empresa reflete as necessidades do mercado, com a capacidade de desenvolver soluções logísticas ágeis e aderentes.

Ao diversificar as cargas movimentadas, aumentamos a competitividade dos nossos clientes, otimizamos o uso da nossa infraestrutura e ampliamos as oportunidades de crescimento dos nossos corredores logísticos, gerando valor para toda a cadeia.

Carolina Hernandez, diretora-executiva Comercial, de Projetos e Planejamento Estratégico da VLI

O sorgo é produzido principalmente para uso na alimentação animal, sendo utilizado na formulação de rações e na produção de silagem como alternativa ao milho. O grão também pode ser utilizado na produção de bioenergia e etanol e na fabricação de bebidas fermentadas.


A movimentação pelo Espírito Santo amplia o uso dos meios logísticos já existentes no Estado para o transporte de produtos do agronegócio. Segundo a VLI, a empresa realizou capacitações técnicas e ajustes nos processos para adaptar a infraestrutura ao transporte do sorgo.

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Além do corredor que chega ao Espírito Santo, a companhia movimenta o grão entre Uberaba (MG) e o Porto de Santos, pelo Corredor Sudeste. Em setembro, a operação também avançou para o Corredor Norte, que atende produtores da região do Matopiba, formada por áreas de Maranhão, Tocantins, Piauí Bahia.


A nova operação de sorgo se soma a outros fluxos que passaram a utilizar a estrutura ferroviária ligada ao sistema portuário capixaba. Em agosto, a VLI iniciou o transporte de ferro-gusa de Minas Gerais ao Porto de Vitória, em uma operação que recebeu R$ 130 milhões em investimentos e criou um novo corredor logístico entre a ferrovia e o terminal portuário.


A estrutura instalada no Porto de Capuaba, em Vila Velha, tem potencial para elevar a movimentação anual de ferro-gusa no complexo de 500 mil para 1 milhão de toneladas. A operação também prevê o transporte de cerca de 30 mil toneladas mensais de coque no retorno dos vagões.


A VLI destaca que sua malha ferroviária atende algumas das principais regiões produtoras do país. Em Goiás está concentrada, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 26% da produção nacional, enquanto Minas Gerais responde por 19%.

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