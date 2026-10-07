VLI inicia exportação de sorgo pelo ES com destino à ChinaAndr

A exportação de sorgo ganhou uma nova rota pelo Espírito Santo. A VLI iniciou a movimentação do produto pelo sistema integrado da companhia no Porto de Tubarão, em Vitória, com destino à China. Foram movimentadas no mês passado mais de 160 mil toneladas do cereal.





A operação faz parte da estratégia da empresa de ampliar a movimentação de cargas pelos sistemas ferroviário e portuário. A expectativa da VLI é transportar mais de 800 mil toneladas de sorgo até o fim de 2026.





Com o início da operação no Espírito Santo, a carga percorre a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) pelo chamado Corredor Leste, em um fluxo que liga a região de Araguari, em Minas Gerais, ao Estado. Até setembro, mais de 250 mil toneladas de sorgo já haviam sido embarcadas pela VLI para exportação, sendo 160 mil toneladas pelo Porto de Tubarão e 90 mil pelo de Santos, também com destino à China.





A diretora-executiva Comercial, de Projetos e Planejamento Estratégico da VLI, Carolina Hernandez, afirma que a inclusão do sorgo no portfólio da empresa reflete as necessidades do mercado, com a capacidade de desenvolver soluções logísticas ágeis e aderentes.