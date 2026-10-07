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Brasil cai para sexto no ranking da Fifa e é ultrapassado por Portugal

A equipe brasileira soma 1.806,51 pontos, apenas 1,18 atrás dos portugueses, que chegaram a 1.807,69

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 16:24

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

07 out 2026 às 16:24
Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Reuters/Folhapress

O Brasil perdeu uma posição no ranking masculino da fifa atualizado nesta quarta-feira, e passou a ocupar o sexto lugar. A seleção comandada por Carlo Ancelotti foi ultrapassada por Portugal, que avançou da sétima para a quinta colocação após vencer seus quatro compromissos na Liga das Nações da Uefa.


A equipe brasileira soma 1.806,51 pontos, apenas 1,18 atrás dos portugueses, que chegaram a 1.807,69. Marrocos também recuou uma posição e aparece em sétimo, com 1.805,34, mantendo próxima a disputa entre as três seleções.


O Brasil terminou a janela internacional sem derrotas, com um empate e uma vitória diante da Austrália, além de um triunfo sobre a Índia. Portugal, por sua vez, derrotou a Noruega duas vezes e também venceu Dinamarca e País de Gales, sendo a única seleção a subir entre as dez primeiras.


A Espanha permanece na liderança, seguida por Argentina, França e Inglaterra. Os espanhóis ampliaram a vantagem sobre os argentinos após quatro vitórias na Liga das Nações. Bélgica, Holanda e México conservaram suas posições e completam o grupo dos dez primeiros.


A atualização considera os resultados de 338 partidas internacionais disputadas desde o encerramento da Copa do Mundo. A próxima edição do ranking será divulgada em 18 de novembro, depois da nova janela de jogos de seleções.

Os 10 primeiros do ranking da Fifa

  • 1. Espanha - 2.011,57 pontos
  • 2. Argentina - 1.972,80 pontos
  • 3. França - 1.958,86 pontos
  • 4. Inglaterra - 1.925,59 pontos
  • 5. Portugal - 1.807,69 pontos
  • 6. Brasil - 1.806,51 pontos
  • 7. Marrocos - 1.805,34 pontos
  • 8. Bélgica - 1.779,17 pontos
  • 9. Holanda - 1.778,61 pontos
  • 10. México - 1.746,04 pontos

Os dez primeiros do ranking da Fifa:

1. Espanha - 2.011,57 pontos2. Argentina - 1.972,80 pontos3. França - 1.958,86 pontos4. Inglaterra - 1.925,59 pontos5. Portugal - 1.807,69 pontos6. Brasil - 1.806,51 pontos7. Marrocos - 1.805,34 pontos8. Bélgica - 1.779,17 pontos9. Holanda - 1.778,61 pontos10. México - 1.746,04 pontos

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