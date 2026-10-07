Brasil cai para sexto no ranking da Fifa e é ultrapassado por Portugal

O Brasil perdeu uma posição no ranking masculino da fifa atualizado nesta quarta-feira, e passou a ocupar o sexto lugar. A seleção comandada por Carlo Ancelotti foi ultrapassada por Portugal, que avançou da sétima para a quinta colocação após vencer seus quatro compromissos na Liga das Nações da Uefa.





A equipe brasileira soma 1.806,51 pontos, apenas 1,18 atrás dos portugueses, que chegaram a 1.807,69. Marrocos também recuou uma posição e aparece em sétimo, com 1.805,34, mantendo próxima a disputa entre as três seleções.





O Brasil terminou a janela internacional sem derrotas, com um empate e uma vitória diante da Austrália, além de um triunfo sobre a Índia. Portugal, por sua vez, derrotou a Noruega duas vezes e também venceu Dinamarca e País de Gales, sendo a única seleção a subir entre as dez primeiras.





A Espanha permanece na liderança, seguida por Argentina, França e Inglaterra. Os espanhóis ampliaram a vantagem sobre os argentinos após quatro vitórias na Liga das Nações. Bélgica, Holanda e México conservaram suas posições e completam o grupo dos dez primeiros.





A atualização considera os resultados de 338 partidas internacionais disputadas desde o encerramento da Copa do Mundo. A próxima edição do ranking será divulgada em 18 de novembro, depois da nova janela de jogos de seleções.