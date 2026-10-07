ES tem três áreas do pré-sal em leilão de petróleo

O Espírito Santo está no radar de um dos maiores leilões de petróleo já realizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Três áreas do pré-sal localizadas na Bacia de Campos e próximas ao território capixaba — Hematita, Turmalina e Magnetita — serão colocadas em disputa nesta quarta-feira (7), em um certame que reúne 13 blocos no pré-sal das bacias de Campos e Santos.
A sessão do 4º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção começa às 9h, na sede da ANP, no Rio de Janeiro. Ao todo, 19 empresas foram habilitadas para participar da disputa, entre elas Petrobras, Shell, Chevron, Equinor, BP e TotalEnergies.
Embora os três blocos estejam formalmente inseridos na Bacia de Campos, e não na Bacia do Espírito Santo, a localização das áreas dá ao leilão um interesse particular para o Estado. A Bacia de Campos se estende pelo litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, e o norte da área do pré-sal alcança a região capixaba.
Hematita, Turmalina e Magnetita fazem parte de um conjunto de cinco blocos da Bacia de Campos que serão ofertados nesta quarta-feira. Também estão na lista Azurita e Larimar. Na Bacia de Santos, outros oito blocos completam as 13 áreas do leilão.
O regime de partilha é utilizado para áreas consideradas estratégicas, especialmente no pré-sal. Nesse modelo, vence a disputa a empresa ou consórcio que oferecer à União a maior parcela do excedente em óleo, depois de considerados os parâmetros previstos no edital. A Petrobras possui direito de preferência para atuar como operadora e, se exercer esse direito, terá participação mínima de 30% no consórcio vencedor.
Para o Espírito Santo, uma eventual descoberta comercial nas áreas pode significar uma nova frente de investimentos na cadeia de óleo e gás, embora ainda seja necessário passar pelas etapas de exploração, avaliação das descobertas e desenvolvimento dos campos antes de qualquer produção.
A disputa pelas áreas ocorre em um momento em que o Espírito Santo busca manter sua relevância na indústria de óleo e gás e ampliar a atividade exploratória. Além dos três blocos da Bacia de Campos, o próprio leilão desta quarta-feira inclui, no período da tarde, setores da Bacia do Espírito Santo no 6º Ciclo da Oferta Permanente de Concessão.
São os setores SES-AP2 e SES-AUP3, que fazem parte dos 22 setores colocados em oferta na segunda etapa do certame. A ANP informa que eles fazem parte do portfólio de áreas destinadas à ampliação das reservas e da produção brasileira.
Assim, o Estado aparece no leilão em duas frentes: de um lado, com áreas diretamente inseridas na Bacia do Espírito Santo; de outro, pela proximidade com blocos do pré-sal da Bacia de Campos, como Hematita, Turmalina e Magnetita.
Considerando as duas sessões previstas para esta quarta-feira, a ANP coloca em disputa 326 blocos de exploração e produção de petróleo e gás. Pela manhã, são 13 áreas do pré-sal no regime de partilha. À tarde, 313 blocos entram em disputa pelo regime de concessão. A agência classifica os dois ciclos como os maiores já realizados em número de ofertas.