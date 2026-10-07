ES tem três áreas do pré-sal em leilão de petróleo

O Espírito Santo está no radar de um dos maiores leilões de petróleo já realizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Três áreas do pré-sal localizadas na Bacia de Campos e próximas ao território capixaba — Hematita, Turmalina e Magnetita — serão colocadas em disputa nesta quarta-feira (7), em um certame que reúne 13 blocos no pré-sal das bacias de Campos e Santos.





A sessão do 4º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção começa às 9h, na sede da ANP, no Rio de Janeiro. Ao todo, 19 empresas foram habilitadas para participar da disputa, entre elas Petrobras, Shell, Chevron, Equinor, BP e TotalEnergies.





Embora os três blocos estejam formalmente inseridos na Bacia de Campos, e não na Bacia do Espírito Santo, a localização das áreas dá ao leilão um interesse particular para o Estado. A Bacia de Campos se estende pelo litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, e o norte da área do pré-sal alcança a região capixaba.