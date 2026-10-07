Desenrola 3.0 pode alcançar 260 mil capixabas com dívidas de até R$ 10 mil

Os credores poderão oferecer carteiras de dívidas de pessoas físicas à União, com prioridade para as propostas que concederem os maiores descontos, de pelo menos 90%. O limite de R$ 10 mil considera o valor original da dívida, e não o total atualizado com juros e encargos. Assim, uma dívida que começou em R$ 5 mil, por exemplo, pode ter aumentado, mas ainda se enquadrar no programa.





De acordo com Cecília Perini, sócia e líder da XP Investimentos no Espírito Santo, é preciso se atentar, pois estar dentro dos critérios não significa que a dívida será renegociada automaticamente. O credor precisa participar do processo, e a carteira de dívidas precisa ser incluída no programa.





As propostas terão descontos de pelo menos 90%, e aquelas com os maiores abatimentos terão prioridade. Ou seja, na prática, isso pode reduzir uma dívida para um valor mais próximo da realidade financeira do consumidor, mas Perini alerta: “Um bom desconto só é realmente bom se a nova parcela couber no orçamento. Não adianta aproveitar uma renegociação excelente e, alguns meses depois, voltar a ficar inadimplente.”





O programa permitirá o pagamento à vista, com preservação integral do desconto, ou parcelado, com cobrança de juros, mas as regras ainda serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Por isso, Cecília orienta que o ideal é considerar não apenas o valor da parcela, mas também quanto será pago ao final do acordo.



No Espírito Santo, ainda não há uma estimativa oficial do governo federal sobre o número de pessoas que poderão ser beneficiadas. Cecília Perini esclarece que há projeções de cerca de 260 mil consumidores capixabas potencialmente elegíveis, entretanto, o número é apenas uma referência. A quantidade efetiva dependerá dos critérios do Desenrola e das carteiras de dívidas que forem incluídas.