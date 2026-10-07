AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Tá no Lucro
  • Desenrola 3.0 pode alcançar 260 mil capixabas com dívidas de até R$ 10 mil
Renegociação

Desenrola 3.0 pode alcançar 260 mil capixabas com dívidas de até R$ 10 mil

Medida prevê descontos de pelo menos 90% para débitos antigos, mas a inclusão depende da participação dos credores e da aquisição das carteiras pela União

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 08:49

Rafaela Gomes

Rafaela Gomes

Publicado em 

07 out 2026 às 08:49

A inadimplência caiu no Espírito Santo, mas ainda atinge 32,6% das famílias, segundo uma análise do Connect Fecomércio-ES com base em dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic). Nesse cenário, até 260 mil consumidores capixabas poderão ser incluídos no Desenrola Brasil 3.0, nova fase do programa de renegociação de dívidascom regras que podem alcançar débitos de até R$ 10 mil.


Criado pela Medida Provisória (MP) 1.393/2026, o programa deve funcionar até 30 de junho de 2028. Poderão ser incluídas dívidas de pessoas físicas com valor original inferior a R$ 10 mil e que estavam em atraso há mais de dois anos e menos de quatro anos e meio em 25 de setembro de 2026, data em que a medida entrou em vigor. 


Além disso, a modalidade abrange dívidas bancárias, como as de cartão de crédito, e débitos do comércio e de serviços, como água, energia e telefonia. 

A Medida Provisória 1.393/2026 criou a terceira fase do Desenrola Brasil, programa voltado à renegociação de dívidas de pessoas físicas Pixabay
Como funciona?

Os credores poderão oferecer carteiras de dívidas de pessoas físicas à União, com prioridade para as propostas que concederem os maiores descontos, de pelo menos 90%. O limite de R$ 10 mil considera o valor original da dívida, e não o total atualizado com juros e encargos. Assim, uma dívida que começou em R$ 5 mil, por exemplo, pode ter aumentado, mas ainda se enquadrar no programa. 


De acordo com Cecília Perini, sócia e líder da XP Investimentos no Espírito Santo, é preciso se atentar, pois estar dentro dos critérios não significa que a dívida será renegociada automaticamente. O credor precisa participar do processo, e a carteira de dívidas precisa ser incluída no programa.


As propostas terão descontos de pelo menos 90%, e aquelas com os maiores abatimentos terão prioridade. Ou seja, na prática, isso pode reduzir uma dívida para um valor mais próximo da realidade financeira do consumidor, mas Perini alerta: “Um bom desconto só é realmente bom se a nova parcela couber no orçamento. Não adianta aproveitar uma renegociação excelente e, alguns meses depois, voltar a ficar inadimplente.”


O programa permitirá o pagamento à vista, com preservação integral do desconto, ou parcelado, com cobrança de juros, mas as regras ainda serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Por isso, Cecília orienta que o ideal é considerar não apenas o valor da parcela, mas também quanto será pago ao final do acordo.

No Espírito Santo, ainda não há uma estimativa oficial do governo federal sobre o número de pessoas que poderão ser beneficiadas. Cecília Perini esclarece que há projeções de cerca de 260 mil consumidores capixabas potencialmente elegíveis, entretanto, o número é apenas uma referência. A quantidade efetiva dependerá dos critérios do Desenrola e das carteiras de dívidas que forem incluídas.
Impacto nacional

Segundo informações do governo, no país, até R$ 150 bilhões em dívidas podem ser elegíveis ao programa, com expectativa de aproximadamente R$ 75 bilhões em renegociações.


O Desenrola Brasil 3.0 chega em um momento de redução da inadimplência no Espírito Santo. Em abril, cerca de 39 mil capixabas regularizaram suas dívidas, ainda segundo dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic).


O programa pode ser um recomeço, mas não deve ser visto como uma solução isolada, de acordo com Cecília Perini: “Renegociar resolve o passado, mas, para não voltar à mesma situação, é preciso também reorganizar o presente”, afirma.

O cronograma apresentado prevê a publicação do chamamento para os credores em novembro deste ano, a entrega das propostas em dezembro e a homologação das selecionadas em janeiro de 2027. A assinatura dos contratos e o início do repasse dos descontos aos devedores, com pagamento à vista ou parcelado, estão previstos para fevereiro de 2027. 


Com informações da Agência Senado


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Fernanda Dalmacio.

Veja Também 

Imagem de destaque

Procon de Vitória ganha núcleo para ajudar consumidores com superdívidas

Imagem BBC Brasil

Novo Desenrola: governo Lula planeja R$ 15 bi para comprar dívidas dos bancos e aliviar bolso das famílias

A demora na solução de conflitos tributários gera insegurança jurídica e aumenta os custos para empresas e governo

Por que a previsibilidade é decisiva para atrair investimentos

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Dívidas Espírito Santo Desenrola
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Heloisa Périssé como Monalisa, que vai voltar na sequência de 'Avenida Brasil'
Heloisa Périssé assina contrato com Globo para reviver Monalisa em 'Avenida Brasil 2'
Carla Perez no auge do É o Tchan: dançarina relembrará briga de audiência entre Gugu e Faustão
Globo terá dançarinas do É o Tchan e citará Pânico em documentário sobre Gugu e Faustão
Bullying
Quando tudo é violência, nada é violência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados