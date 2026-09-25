Por que a previsibilidade é decisiva para atrair investimentos

Há uma variável que raramente aparece nos balanços, mas pode decidir onde bilhões de reais serão investidos: a previsibilidade. Um projeto pode ter mercado consumidor, infraestrutura, mão de obra qualificada, recursos naturais e perspectivas de crescimento. Ainda assim, se o investidor não conseguir estimar com segurança quais serão as regras do jogo daqui a cinco, 10 ou 20 anos, o potencial de retorno pode deixar de justificar o risco.
Não se trata de defender um ambiente sem mudanças. Economias dinâmicas exigem reformas, atualização de normas e adaptação regulatória. O problema surge quando essas mudanças vêm acompanhadas de incerteza sobre sua aplicação, interpretação ou duração. Para quem investe em projetos de longo prazo, a diferença entre uma alteração previsível e uma inesperada pode representar milhões na conta final.
Segurança jurídica, portanto, não é apenas um conceito do Direito. É também um ativo econômico. Ela permite que empresas projetem receitas, custos, tributos, obrigações regulatórias e riscos contratuais com maior precisão. Quando a previsibilidade diminui, o risco aumenta. E risco, no mercado, tem preço.
Esse preço pode aparecer de diferentes formas. O investidor pode exigir uma taxa de retorno maior para compensar a incerteza, elevando o custo de capital. Pode estabelecer cláusulas contratuais mais rígidas, criar mecanismos adicionais de proteção, postergar uma decisão ou simplesmente direcionar recursos para outro país, estado ou setor em que consiga calcular melhor os riscos.
Não é uma preocupação meramente teórica. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontou, em 2026, a complexidade normativa, a morosidade de processos administrativos e judiciais, a imprevisibilidade das decisões e a dificuldade de aplicação uniforme de precedentes como fatores que prejudicam a segurança jurídica brasileira. A entidade defendeu previsibilidade, transparência e estabilidade regulatória como uma agenda permanente de Estado.
No campo tributário, essa discussão ganha dimensão ainda maior. Uma empresa que decide instalar uma indústria, adquirir um ativo ou ampliar uma operação precisa estimar a carga tributária que incidirá sobre aquela atividade ao longo do tempo.
Alterações legislativas são legítimas e, muitas vezes, necessárias. O que compromete o planejamento empresarial é a dificuldade de antecipar seus efeitos ou a mudança recorrente de interpretações sobre situações já estruturadas.
O mesmo vale para contratos e concessões. Projetos de infraestrutura, energia, saneamento e logística, entre outros setores intensivos em capital, dependem de relações jurídicas que produzem efeitos por décadas. Se as premissas que orientaram a decisão de investimento podem ser alteradas de maneira imprevisível, a alocação de riscos perde eficiência.
No ambiente empresarial, há ainda uma consequência menos visível: a insegurança jurídica pode deslocar recursos que poderiam ser destinados à inovação, produtividade e expansão. Empresas passam a investir mais tempo e dinheiro na prevenção de contingências, no acompanhamento regulatório e em disputas judiciais. O custo pode não aparecer como uma linha isolada no balanço, mas afeta a capacidade de crescimento.
Por isso, a segurança jurídica deve ser compreendida como parte da infraestrutura econômica de um país. Portos, rodovias, energia e conectividade são fundamentais para um investimento. Regras estáveis também. Um país pode possuir excelentes ativos físicos e, ainda assim, perder investimentos se não oferecer confiança suficiente sobre as normas que disciplinarão esses ativos.
No Espírito Santo, essa questão é particularmente relevante. O Estado tem vocação logística, atividade portuária, indústria, mineração, petróleo e gás, energia, comércio exterior e importantes projetos de infraestrutura. A capacidade de atrair novos investimentos dependerá não apenas da qualidade dos projetos, mas também da percepção de que as regras são claras e previsíveis para sustentar decisões de longo prazo.
Essa é uma discussão que também integra as conversas entre os filiados do LIDE Espírito Santo, especialmente quando o debate envolve desenvolvimento econômico, novos cenários de negócios, oportunidades de investimento e a chegada de novas indústrias ao Estado. Manter os CEOs atualizados sobre essas transformações é essencial para decisões estratégicas mais bem fundamentadas, capazes de antecipar riscos e identificar oportunidades.
Segurança jurídica não significa congelar o Direito. Significa garantir que mudanças ocorram dentro das regras, com transparência, coerência e respeito às relações jurídicas constituídas. É permitir que o empresário conheça as regras vigentes, que o investidor consiga projetar riscos e que os contratos ofereçam a confiança necessária à realização de negócios.
No fim, capital não procura apenas rentabilidade, mas previsibilidade para transformar retorno potencial em decisão concreta. Quanto maior a confiança nas regras, menor tende a ser o risco percebido. E quanto menor o risco, maior a possibilidade de que o capital permaneça, cresça e produza efeitos sobre emprego, renda, inovação e desenvolvimento econômico.
A segurança jurídica, nesse sentido, deixa de ser apenas uma garantia jurídica e passa a ser uma vantagem competitiva.