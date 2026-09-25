Por que a previsibilidade é decisiva para atrair investimentos

Há uma variável que raramente aparece nos balanços, mas pode decidir onde bilhões de reais serão investidos: a previsibilidade. Um projeto pode ter mercado consumidor, infraestrutura, mão de obra qualificada, recursos naturais e perspectivas de crescimento. Ainda assim, se o investidor não conseguir estimar com segurança quais serão as regras do jogo daqui a cinco, 10 ou 20 anos, o potencial de retorno pode deixar de justificar o risco.





Não se trata de defender um ambiente sem mudanças. Economias dinâmicas exigem reformas, atualização de normas e adaptação regulatória. O problema surge quando essas mudanças vêm acompanhadas de incerteza sobre sua aplicação, interpretação ou duração. Para quem investe em projetos de longo prazo, a diferença entre uma alteração previsível e uma inesperada pode representar milhões na conta final.





Segurança jurídica, portanto, não é apenas um conceito do Direito. É também um ativo econômico. Ela permite que empresas projetem receitas, custos, tributos, obrigações regulatórias e riscos contratuais com maior precisão. Quando a previsibilidade diminui, o risco aumenta. E risco, no mercado, tem preço.





Esse preço pode aparecer de diferentes formas. O investidor pode exigir uma taxa de retorno maior para compensar a incerteza, elevando o custo de capital. Pode estabelecer cláusulas contratuais mais rígidas, criar mecanismos adicionais de proteção, postergar uma decisão ou simplesmente direcionar recursos para outro país, estado ou setor em que consiga calcular melhor os riscos.