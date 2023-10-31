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Revolta geral

Sindicato alega fim de prazo e trabalhadores da saúde ficam sem atendimento

Profissionais que encararam fila na sede do Sintrasades, nesta terça (31), foram informados que prazo para pedir cancelamento de taxa sindical havia acabado na segunda-feira (30)
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

31 out 2023 às 19:57

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 19:57

Longa fila no último dia de entrega dos documentos no sindicato
Trabalhadores encontraram o portão fechado na sede do Sintrasades Crédito: Carlos Alberto Silva
Depois de encarar longa fila na esperança de cancelar uma taxa sindical a ser descontada nos salários, trabalhadores da saúde ficaram sem atendimento nesta terça-feira (31). Isso porque encontraram o portão da sede do sindicato da categoria fechado, no Centro de Vitória. No local, a informação passada foi de que o prazo para a entrega da documentação havia terminado na segunda-feira (30) e só seriam atendidos aqueles que haviam recebido senhas no dia anterior.
VEJA TAMBÉM: Sindicato pode ter até que devolver taxa a trabalhador, diz MTP no ES
A situação provocou revolta em quem voltou a esperar por horas em pé e debaixo de sol – cena que se repetiu diariamente nos últimos 15 dias – e não recebeu atendimento na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Hospitais e Empresas de Saúde Filantrópicas e Privadas do Estado do Espírito Santo (Sintrasades).
"Pelo documento era para eles atenderem o dia inteiro, é uma falta de respeito com a classe, as pessoas ficaram aqui o dia inteiro e o portão não foi aberto"
Mônica Bonaparte - Funcionária do Hemoes
VEJA TAMBÉM: Direito do trabalhador anda para trás em fila para cancelar taxa sindical
Abraão Rocha, funcionário de um hospital na Grande Vitória, disse que chegou ao local às 12 horas, mas foi avisado que só iriam ser atendidos aqueles que tinham conseguido pegar a senha na segunda-feira (30). "Eu acho um absurdo eles fazerem isso com aqueles que bancam o próprio sindicato", desabafou.
Polícia Militar vai ao local registrar ocorrência a pedido dos servidores da saúde
Polícia Militar vai ao local registrar ocorrência a pedido dos servidores da saúde Crédito: Carlos Alberto Silva
Gabriela Eduarda Oliveira foi mais uma trabalhadora da saúde que ficou revoltada com a falta de atendimento no Sintrasades. Ela disse que estava desde as 12h40 na fila. E criticou a forma como pessoas com deficiência foram tratadas.
Gabriela Oliveira fala sobre a situação na fila do sindicato
Gabriela Oliveira reclamou da falta de atendimento Crédito: Carlos Alberto Silva
"Além de não darem a prioridade a pessoas PCD, perderam meu documento que entreguei na sexta. Também passei mal por conta do calor nessa fila"
Gabriela Eduarda Oliveira - Trabalhadora da saúde
Representante do Sintrasades, o advogado Diego Nunes informou que o prazo para fazer o cancelamento da taxa mensal de 1% no salário, referente à contribuição assistencial, terminou na segunda-feira (30). Segundo ele, foi dado um prazo de 15 dias, contados a partir do registro da convenção coletiva, em 16 de outubro, para os trabalhadores entregarem presencialmente, no sindicato, três cartas de oposição à cobrança, escritas a mão, além de apresentar um documento de identidade. 
Diego Nunes destacou, porém, que o Sintrasades negocia com o sindicato patronal uma extensão desse prazo. "Estamos em contato com o sindicato patronal para que o prazo seja estendido, ou até mesmo fique sem prazo final. No mais tardar amanhã (dia 1º), teremos uma solução para que os servidores da saúde não sejam prejudicados", apontou.
Em relação à reclamação quanto à falta de atendimento prioritário a pessoas com deficiência, o advogado garantiu que havia estrutura adequada para receber quem precisava receber atenção especial.

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