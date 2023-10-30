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Trabalhadores da saúde

Taxa de sindicato: fila continua e cancelamento por e-mail não funciona

No local de entrega de documentos para não pagar contribuição sindical, profissionais encontraram, mais uma vez, fila rodeando o quarteirão

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 20:24

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

30 out 2023 às 20:24
Fila no Sintrasades para cancelar cobrança de taxa sindical
Trabalhadores na fila para não pagar contribuição: longa espera Crédito: Carlos Alberto Silva
Profissionais da saúde ligados ao Sindicato dos Trabalhadores em Hospitais e Empresas de Saúde Filantrópicas e Privadas no Estado do Espírito Santo (Sintrasades) vivenciaram mais um dia de descaso para conseguirem entregar a carta manifestando o desejo de não pagar a taxa de 1% do salário, referente à contribuição assistencial. Além de enfrentarem uma longa fila na sede da entidade, em Vitória, a possibilidade de realizar o procedimento por e-mail não funciona. 
A taxa cobrada prevista pela entidade sindical seria descontada do salário dos profissionais todos os meses até outubro de 2024. Para não pagar pela contribuição, os trabalhadores chegam horas antes de o sindicato iniciar o atendimento, realizado das 13h às 16h, e enfrentam uma longa fila de espera. 
A reportagem de A Gazeta foi conferir a situação nessa segunda-feira (30) e vários trabalhadores reclamaram sobre o tamanho da fila, que rodeava o quarteirão, e o prazo para o horário de abertura e fechamento do sindicato.                                                                                                                                                                                                                    
Muitos funcionários que estavam na fila não iriam conseguir entregar os documentos e teriam que voltar nesta terça-feira (31), perdendo horas de trabalho para algo que, na visão deles, era simples de resolver com mais locais de atendimento e horários flexíveis.
"Essa é a minha segunda tentativa para ser atendida. Eu vim na quinta (26), foi um caos, teve confusão, fechou o portão antes do horário previsto (16h) e não consegui. A falta de informações do sindicato atrapalha muito os trabalhadores"
Rayane Ribeiro - Auxiliar administrativa
Rayane ainda relata outra situação. "O pior descaso para gente é a falta de informação. Uma hora falam que hoje (30) é o último dia, outra hora falam que é amanhã. Ninguém sabe ao certo em que dia se encerra, a hora, não tem ninguém do sindicato para falar com a gente."
A princípio, o prazo final para entrega de documentos será nesta terça-feira (31). A reportagem foi até a porta do sindicato, mas não foi autorizada a entrar na entidade. O funcionário que impediu o acesso, e que também não quis se identificar, não deu qualquer informação sobre o atendimento ou a possibilidade de estender o prazo para os trabalhadores entregarem a documentação.

Tentativa frustrada por e-mail

Advogado do Sintrasades, Diego Nunes informou, na última semana, que os servidores poderiam mandar um e-mail protocolando um pedido para cancelamento da taxa. Porém, os funcionários afirmam que a caixa postal do e-mail está lotada e não conseguem fazer o procedimento pela internet. 
"A cada três anos é essa mesma palhaçada. O sindicato só aparece para recolher dinheiro, fico sem escutar o nome do sindicato durante todo esse tempo e o e-mail toda vez é a mesma coisa, manda e aparece que está indisponível, lotado "
Jamerson Silva - Socorrista 
A reportagem de A Gazeta comprovou a situação, tentando enviar uma mensagem para o endereço eletrônico indicado, e também não conseguiu.
Sintrasades: e-mails enviados ao Sintrasades na segunda-feira (30) voltaram
Sintrasades: e-mails enviados ao Sintrasades na segunda-feira (30) voltaram Crédito: Reprodução

MPT investiga a situação

O Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo (MPT-ES) informou que vem recebendo denúncias sobre a conduta do sindicato desde o último dia 19. O órgão afirma estar tomando as providências necessárias para investigar a situação. Segundo o MPT-ES, grande parte das reclamações se refere à validade dos documentos de identidade e ao horário de atendimento para o recebimento das cartas de oposição.
"Há procedimento novo instaurado com a notícia de que a nova convenção coletiva da categoria está em descompasso com o que prevê o termo de ajuste de conduta já citado, o que certamente será alvo de atuação firme do Ministério Público do Trabalho", diz um trecho da nota enviada à reportagem. 

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