Serra oferece isenção de impostos para atrair empresas de tecnologia

Empresas que aderirem a programa lançado pela prefeitura vão ter isenção de impostos como IPTU, ISS e ITBI

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 18:49

 - Atualizado há 6 anos

Polo de tecnologia vai ser criado para desenvolver o setor no município da Serra Crédito: Pixabay

Com o objetivo de diversificar e fortalecer a economia local, o prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), vai assinar nesta quarta-feira (09) decreto que cria o Polo InovaSerra. O decreto concede incentivos fiscais para as empresas do setor de tecnologia que se instalarem no município. 

A expectativa é de que até o fim do próximo ano dez novas empresas da área de inovação estejam instaladas na área. “A cidade necessita de um espaço dinâmico, que reúna produção acadêmica e empresas de base tecnológica e inovadoras no mesmo ambiente, desenvolvendo tecnologia tanto para exportação quanto para o que a cidade precisa”, disse o prefeito.

“Acredito que o novo polo pode aquecer o mercado, barateando custos para as empresas locais, gerando emprego e renda para a população e aumentando a qualidade de vida das pessoas”, acrescentou Audifax.

Serão concedidos até 100% de desconto no Imposto sobre Propriedade Territorial e Predial Urbana (IPTU); redução de alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e até 50% de isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Inova Serra

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico da Serra, José Eduardo Azevedo, a criação do polo de inovação é fruto do Programa Inova Serra, uma iniciativa conjunta da Prefeitura da Serra, Associação dos Empresários da Serra (Ases), Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Serra e parceiros públicos e privados. Todos são co-fundadores do polo.

Azevedo afirmou que a área escolhida para implantação do polo é estratégica. "Escolhemos uma área com disponibilidade efetiva para implantação de empreendimentos, que vai do Ifes ao Polo Cercado da Pedra, agregando bairros como Morada de Laranjeiras e Civit II".

