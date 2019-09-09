Empresa de tecnologia do ES abre vagas de emprego e estágio

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A fintech capixaba LiftBank, banco digital voltado para o empreendedor, está com 15 vagas de emprego abertas, além da formação de cadastro de reserva. A empresa acaba de ser lançada no Brasil.

São cinco vagas para estagiário, quatro para Desenvolvedores Fron e Back End, uma para Desenvolvedor Android e seis para cargos de Desenvolvimento e Business Intelligence.

Os interessados podem se inscrever nas vagas ou se cadastrar no banco de talentos no site liftbank.gupy.io.ntec

Entre os benefícios oferecidos pela empresa, estão: day off de aniversário, MacBook Pro como ferramenta de trabalho, dress code livre, horário flexível, jornada de 6 horas dia, plano de saúde completo, happy Hour, entre outras iniciativas de atração e valorização dos talentos.

“Nosso programa de estágio é bem diferenciado do mercado, porque temos diferentes níveis de crescimento dentro da empresa e estamos formando jovens de uma forma exponencial”, explica Fabrizio Fabrizio Gutiérrez, Head de Pessoas, Performance e Cultura do LiftBank.