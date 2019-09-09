Empresa de tecnologia do ES abre vagas de emprego e estágio

A fintech capixaba LiftBank, banco digital voltado para o empreendedor, está com 15 vagas de emprego abertas, além da formação de cadastro de reserva. A empresa acaba de ser lançada no Brasil.
São cinco vagas para estagiário, quatro para Desenvolvedores Fron e Back End, uma para Desenvolvedor Android e seis para cargos de Desenvolvimento e Business Intelligence.
Os interessados podem se inscrever nas vagas ou se cadastrar no banco de talentos no site liftbank.gupy.io.ntec
Entre os benefícios oferecidos pela empresa, estão: day off de aniversário, MacBook Pro como ferramenta de trabalho, dress code livre, horário flexível, jornada de 6 horas dia, plano de saúde completo, happy Hour, entre outras iniciativas de atração e valorização dos talentos.
“Nosso programa de estágio é bem diferenciado do mercado, porque temos diferentes níveis de crescimento dentro da empresa e estamos formando jovens de uma forma exponencial”, explica Fabrizio Fabrizio Gutiérrez, Head de Pessoas, Performance e Cultura do LiftBank.
O termo fintech, de origem norte-americana, vem da união das palavras finanças e tecnologia. Tratam-se de uma startups que criam inovações na área de serviços financeiros, com processos baseados em tecnologia. Normalmente, estas startups criam novos modelos de negócio, em áreas como conta corrente, cartão de crédito e débito, empréstimos pessoais e corporativos, pagamentos, investimentos, seguros, etc.