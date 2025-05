O sonho de se tornar um grande jogador de futebol foi interrompido ainda na juventude quando a falta de disciplina e a gravidez inesperada da namorada fizeram com que a vida do especialista em investimentos Fernando Batalha tomasse outro rumo. Com agilidade de atleta, ele driblou os desafios e alcançou sucesso pessoal e profissional em vários ramos, inclusive no digital. O casamento com Daniela já dura 40 anos, e o casal tem duas filhas, Lorena e Maithê.

“Disciplina, administração do tempo e autorresponsabilidade foram essenciais para que eu chegasse onde estou hoje. A falta de constância cobrou seu preço até que chegou o momento que precisava agir. Decidi que aquele seria o maior desafio da minha vida, e, dessa vez, eu venceria.”

A experiência adquirida por Batalha foi transformada no livro “O Elo do Sucesso”, que será lançado nesta quarta-feira (21), na livraria Leitura, do Shopping Vitória, às 18h. O empresário classifica a obra como um manual para quem quer alcançar o sucesso pessoal e profissional.

Fernando Batalha é especialista em consórcio, atua também no ramo do agronegócio e, agora, investe na carreira digital. Confira a entrevista completa logo abaixo.

Qual o foco principal do livro e os que os leitores irão encontrar na obra?

Não é um livro de autoajuda, mas de consulta. Na obra, retrato como usei a falta de disciplina para melhorar a minha vida. Ali falo sobre disciplina, administração do tempo, autorresponsabilidade, ação, vendas até chegar ao mercado digital. Desde criança, meu maior sonho era ser jogador de futebol e consegui realizá-lo em partes. Com o tempo, a falta de disciplina foi vencendo o talento. Eu achava que não precisava treinar, me cuidar e foi aí que me perdi. Aos 20 anos, cheguei ao pior momento da minha carreira, estava em um clube pequeno e minha namorada apareceu grávida. Era o fundo do poço quando decidi que precisava mudar para vencer na vida. Casei, tive duas filhas e usei como estratégia disciplina, constância, planejamento e humildade. Sabia das minhas limitações e comecei a treinar com a leitura de livros, participando de palestras, estudando planejamento estratégico, entre outras iniciativas. Na década de 1980, não tinha internet e as facilidades tecnológicas que temos hoje. Me inspirei em nomes como Daniel Goleman ("Inteligência Emocional"), Dale Carnegie ("Como fazer amigos e influenciar pessoas") e Lair Ribeiro.

E quando o senhor teve a ideia de compartilhar essa experiência?

Sempre pensei em compartilhar as coisas que aprendi, por isso a ideia do livro esteve presente na minha cabeça por toda a minha vida. A base de sucesso foi construída com talento e disciplina. No final do livro, falo sobre vendas, que o meu ramo de atuação, mas não sobre o meu negócio. Também faço um relato sobre como empreender no digital, que é algo novo para mim e ainda estou conhecendo.

Como o senhor classifica o sucesso na vida e na carreira?

Tudo vai depender da autorresponsabilidade, da comunicação eficaz, da capacidade de se relacionar, de ter foco e um conjunto de outras coisas, não apenas algo sozinho. Treinei liderança e planejamento e aprendi como se atinge metas e objetivos. Como vim do universo do esporte, aprendi que quanto mais se treina, melhores são os resultados. Até hoje foco nisso.

Como superar os desafios e alcançar os resultados esperados?

Para alcançar resultados, você precisa ter persistência, disciplina, foco, resiliência, cuidado com a autossabotagem e consistência. Também é importante transformar o desafio em oportunidade. A coragem de dizer "não" é outro fator que contribui para o sucesso profissional. Na época de jogador de futebol, deixei de dizer não para participar de noitadas. Os valores que sustentam a vitória são fundamentais para conquistar os resultados e o sucesso. Acredito na lei da atração, pois quando você tem um objetivo, descobre e treina, tudo fica melhor. Gratidão e simplicidade são fatores que sustentam a vitória.

O que fez você mudar de atitude e focar em uma carreira de sucesso?

O que me fez treinar foi a minha derrota e o meu desafio de lidar com a gravidez da minha namorada. Eu sou filho de pais separados e sempre tive na minha cabeça que não queria isso para minha vida. Quando a minha namorada, que é minha esposa há 40 anos, apareceu grávida, tinha isso na minha cabeça e não queria que ela passasse pelo que minha mãe passou. Sempre soube como era dar errado na vida e também de como dar certo. Sabia que se não continuasse treinando e me dedicando, as coisas dariam errado. Em resumo, tentei evoluir, com a convicção de que se fizesse tudo diferente da época do futebol, daria certo em qualquer coisa da vida. Eu tive a oportunidade de ser ídolo de várias pessoas e hoje eu tenho a torcida da minha esposa e das minhas filhas. Coloquei isso na cabeça e as coisas foram acontecendo. Muitas pessoas ficam milionárias e quando a gente para para analisar, percebe que não foi de qualquer jeito. Esse mesmo entusiasmo e força que demonstro agora, eu tinha aos 20 anos de idade. Morei mal, vivi mal, mas sempre com a esperança de buscar dias melhores. É preciso ter em mente que a maneira de falar faz toda a diferença, isso se chama a lei da atração. Por que não substituir a palavra problema por desafio?

Mesmo com uma carreira consolidada, o senhor decidiu investir no mundo digital. Como tem sido essa experiência?

Trabalhei como vendedor e hoje sou empresário do ramo de consórcio e do agronegócio, além de uma corretora de seguros e financiamentos. Agora aos 60 anos, estou encarando o desafio de atuar no digital, como influencer. O vídeo que gravei sobre o consórcio bateu mais de 300 milhões de visualizações, somando o TikTok e o Instagram. O assunto era algo supersimples: você vai trocar de carro? Também fui fazer podcast. Estou com 60 anos, sou muito ativo ainda e por que não arriscar? Todo mundo tem uma câmera na mão, mas se destaca aquele que coloca emoção no que está sendo proposto.

Qual a dica que o senhor daria para quem está no início da carreira ou quer começar um negócio?

Primeiro de tudo, oriento buscar o conhecimento, ser incansável nesse assunto. Ter ação e agir para que tudo dê certo. O conhecimento serve para se tornar cada vez melhor, enquanto que a hora de tomar decisões passa a ser a ação. É preciso ter ação para buscar o conhecimento. O sucesso tem tudo a ver com esforço e dedicação. Sempre fui obstinado por regras, metas e objetivos. Se eu não tivesse chegado ao fundo poço aos 20 anos, talvez não seria o que sou hoje. Outro ponto importante é ter uma agenda, ou seja, ter o dia e a semana planejados. Uma agenda bem feita no dia anterior ajuda na organização, a criar hábitos de anotar tudo. Hoje tenho tempo de sobra porque a minha vida está toda organizada. Aprendi isso com o tempo, porque, na juventude, era muito indisciplinado. Quem administra o seu tempo administra a vida.

