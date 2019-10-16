Home
>
Economia do ES
>
Salário médio em Vitória é o dobro de cidades da Região Metropolitana

Salário médio em Vitória é o dobro de cidades da Região Metropolitana

Segundo levantamento do IBGE, a média salarial na Capital é maior que R$ 4  mil, enquanto nas cidades vizinhas o valor é de cerca de R$ 1,9 mil

Natalia Bourguignon

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 10:21

 - Atualizado há 6 anos

  Crédito: Pixabay

O salário médio dos trabalhadores que moram em Vitória é duas vezes maior do que o das demais cidades da Região Metropolitana. Na Capital, a média salarial é de R$ 4,2 mil, enquanto nos outros municípios, como SerraVila Velha e Cariacica, esse valor não chega a R$ 2 mil.

Recomendado para você

Segmentos de hipermercados e supermercados e vestuário e calçados representam, juntos, 75% do faturamento desta época do ano

Natal deve movimentar R$ 1,57 bilhão em vendas no comércio do ES

Após representantes do mercado imobiliário criticarem o texto aprovado pelos deputados estaduais, o governador disse que vai ouvir envolvidos antes da sanção ao projeto

Casagrande diz que vai ouvir TJES e Assembleia sobre as taxas de cartório

Segundo estimativa realizada pelo Observatório Findes, caso as projeções se consolidem, 2026 será o quarto ano consecutivo de alta do PIB do Estado

Economia do ES deve crescer em 2026 em ritmo menor do que neste ano

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), do IBGE, divulgada nesta quarta-feira (16). Eles consideram o rendimento de todas as fontes de trabalho das pessoas com mais de 14 anos. Os valores são atualizados para preços de 2018.

A economista da Oppen Social, Danielle Nascimento, afirma que esse não é um fenômeno exclusivo do Espírito Santo. Segundo ela, capitais, em geral, têm essa característica. "São centros de prestação de serviços e sedes de muitas empresas. São nas capitais que se concentram escritórios e, consequentemente, as ocupações com melhores salários", explica. 

Ela afirma que a questão imobiliária também pode ter influência já que pessoas que ganham menos podem procurar locais mais baratos para morar, mas ressalta que não há uma relação de causalidade. "Não é porque uma cidade é mais cara que os salários serão necessariamente maiores", diz. 

VARIAÇÃO

Também há uma grande diferença como a renda desses trabalhadores de dentro e de fora de Vitória evoluiu ao longo dos anos. Enquanto o salário médio do morador da Capital cresceu cerca de 27% desde 2012 (ano de início da PNAD), o rendimento de quem mora nas outras cidades da Região Metropolitana avançou apenas 4,4%.

Leia mais

ES cria 69 mil postos de trabalho e reage à crise do desemprego

Ainda assim, a renda dos brancos sofreu queda de 7,5% desde 2014, ano do início da crise econômica. "No período mais robusto da crise tivemos bastantes desligamentos, as empresas mudaram suas estruturas e passaram a ter equipes mais enxutas. Isso influencia fortemente na queda, mas não é determinante", afirma. 

O menor salário foi registrado nas cidades de fora dessa região. O rendimento médio de quem não vive na Região Metropolitana foi de R$ 1.679 em 2018. O valor é praticamente idêntico ao registrado em 2012, que era de R$ 1.677.

Segundo a PNAD, apenas 10% dos trabalhadores do Estado moram em Vitória. Já a Região Metropolitana concentra 41,5% deles. Os outros 48,3% moram nos municípios do interior.

Leia mais

Um a cada 4 trabalhadores procura emprego há mais de 2 anos no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais