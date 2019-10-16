Renda

Salário médio em Vitória é o dobro de cidades da Região Metropolitana

Segundo levantamento do IBGE, a média salarial na Capital é maior que R$ 4 mil, enquanto nas cidades vizinhas o valor é de cerca de R$ 1,9 mil

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 10:21 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Pixabay

O salário médio dos trabalhadores que moram em Vitória é duas vezes maior do que o das demais cidades da Região Metropolitana. Na Capital, a média salarial é de R$ 4,2 mil, enquanto nos outros municípios, como Serra, Vila Velha e Cariacica, esse valor não chega a R$ 2 mil.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), do IBGE, divulgada nesta quarta-feira (16). Eles consideram o rendimento de todas as fontes de trabalho das pessoas com mais de 14 anos. Os valores são atualizados para preços de 2018.

A economista da Oppen Social, Danielle Nascimento, afirma que esse não é um fenômeno exclusivo do Espírito Santo. Segundo ela, capitais, em geral, têm essa característica. "São centros de prestação de serviços e sedes de muitas empresas. São nas capitais que se concentram escritórios e, consequentemente, as ocupações com melhores salários", explica.

Ela afirma que a questão imobiliária também pode ter influência já que pessoas que ganham menos podem procurar locais mais baratos para morar, mas ressalta que não há uma relação de causalidade. "Não é porque uma cidade é mais cara que os salários serão necessariamente maiores", diz.

VARIAÇÃO

Também há uma grande diferença como a renda desses trabalhadores de dentro e de fora de Vitória evoluiu ao longo dos anos. Enquanto o salário médio do morador da Capital cresceu cerca de 27% desde 2012 (ano de início da PNAD), o rendimento de quem mora nas outras cidades da Região Metropolitana avançou apenas 4,4%.

Leia mais ES cria 69 mil postos de trabalho e reage à crise do desemprego

Ainda assim, a renda dos brancos sofreu queda de 7,5% desde 2014, ano do início da crise econômica. "No período mais robusto da crise tivemos bastantes desligamentos, as empresas mudaram suas estruturas e passaram a ter equipes mais enxutas. Isso influencia fortemente na queda, mas não é determinante", afirma.

O menor salário foi registrado nas cidades de fora dessa região. O rendimento médio de quem não vive na Região Metropolitana foi de R$ 1.679 em 2018. O valor é praticamente idêntico ao registrado em 2012, que era de R$ 1.677.

Segundo a PNAD, apenas 10% dos trabalhadores do Estado moram em Vitória. Já a Região Metropolitana concentra 41,5% deles. Os outros 48,3% moram nos municípios do interior.

Leia mais Um a cada 4 trabalhadores procura emprego há mais de 2 anos no ES

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta