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Dinheiro em mãos

Receita Federal paga IR a 82 mil no ES nesta segunda-feira

Recebem o 4° lote os contribuintes com prioridade legal e também os não prioritários que entregaram a declaração até o dia 19 de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 18:11

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 18:11

R$600 em notas de R$100. O valor do auxílio emergencial.
Restituição do IR será paga a 82.195 contribuintes Crédito: Carlos Alberto Silva
Receita Federal vai creditar, nesta segunda-feira (31), o 4° lote da restituição do Imposto de Renda para 82.195 contribuintes do Espírito Santo. Esse grupo teve a liberação da consulta na ultima segunda-feira (24), mas só agora poderá ter o dinheiro em mãos. O novo lote será pago a idosos, deficientes físicos e quem entregou a declaração até o dia 19 de junho.
Receita Federal paga IR a 82 mil no ES nesta segunda-feira
Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal na internet (clicando aqui). Na consulta à página da Receita, no Portal e-CAC, é possível acessar o serviço Meu Imposto de Renda e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento.

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Ao todo, os contribuintes capixabas receberão mais de R$ 100 milhões em restituição do Fisco. Segundo a Receita, em todo o país foram contemplados 4,4 milhões de contribuintes não prioritários, que entregaram a declaração até 19 de junho.
Além disso, serão pagos valores a 6.633 idosos acima de 80 anos, 36.155 que têm entre 60 e 79 anos, 4.308 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 17.787 cuja maior fonte de renda seja o magistério.
Neste ano, a Receita vai pagar a restituição em cinco lotes. O primeiro lote foi pago em maio, e os pagamentos seguem sendo feitos mensalmente até o fim de setembro. Confira o calendário abaixo.
A restituição ficará disponível no banco informado na hora da declaração durante um ano. Se o resgate não for feito nesse prazo, será preciso requerê-la pela internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no Portal e-CAC, no serviço Meu Imposto de Renda.

NÃO RECEBEU A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA?

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.
A Receita também disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações do IRPF e situação cadastral do CPF. Com ele, é possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.
O contribuinte pode ainda avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização do IR, mediante entrega de declaração retificadora. 

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