Restituição do IR será paga a 82.195 contribuintes Crédito: Carlos Alberto Silva

4° lote da restituição do Receita Federal vai creditar, nesta segunda-feira (31), odo Imposto de Renda para 82.195 contribuintes do Espírito Santo. Esse grupo teve a liberação da consulta na ultima segunda-feira (24), mas só agora poderá ter o dinheiro em mãos. O novo lote será pago a idosos, deficientes físicos e quem entregou a declaração até o dia 19 de junho.

Your browser does not support the audio element. Receita Federal paga IR a 82 mil no ES nesta segunda-feira

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal na internet ( clicando aqui ). Na consulta à página da Receita, no Portal e-CAC, é possível acessar o serviço Meu Imposto de Renda e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento.

Ao todo, os contribuintes capixabas receberão mais de R$ 100 milhões em restituição do Fisco. Segundo a Receita, em todo o país foram contemplados 4,4 milhões de contribuintes não prioritários, que entregaram a declaração até 19 de junho.

Além disso, serão pagos valores a 6.633 idosos acima de 80 anos, 36.155 que têm entre 60 e 79 anos, 4.308 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 17.787 cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Neste ano, a Receita vai pagar a restituição em cinco lotes. O primeiro lote foi pago em maio, e os pagamentos seguem sendo feitos mensalmente até o fim de setembro. Confira o calendário abaixo.

A restituição ficará disponível no banco informado na hora da declaração durante um ano. Se o resgate não for feito nesse prazo, será preciso requerê-la pela internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no Portal e-CAC, no serviço Meu Imposto de Renda.

NÃO RECEBEU A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA?

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

A Receita também disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações do IRPF e situação cadastral do CPF. Com ele, é possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.