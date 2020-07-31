Por novo tributo, governo promete aumentar isenção do IR

O comentário foi feito porque o Orçamento de 2019 repetiu a omissão vista em anos anteriores e não previu a correção da tabela do IR. Como o resultado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2019 registrou alta de 4,3%, a defasagem dos valores em relação à inflação atingiu 103,87%, acumulada entre 1966 e 2019, conforme cálculo do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco). Nesse período, a variação do IPCA somou 327,37%, enquanto os reajustes feitos pelo governo nas faixas de cobrança do IR ficaram em 109,63%, gerando defasagem de 103,87% nos valores da tabela.