Quem antecipou um salário mínimo no auxílio-doença recebe agora a diferença

INSS vai começar a pagar a diferença que segurados têm direito Crédito: Carlos Alberto Silva

Os segurados da Previdência Social que receberam antecipação do auxílio por incapacidade temporária, antes chamado auxílio-doença, terão o benefício reconhecido em definitivo. Ou seja, quem recebeu o adiantamento no valor de um salário mínimo (R$ 1.045), mas teria direito a um benefício maior, receberá a diferença sem a necessidade de novo requerimento.

O pagamento será efetuado aos beneficiários no mês de outubro pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , conforme apuração dos valores a serem processados pela Dataprev.

A medida abrange as antecipações em que o afastamento tenha se encerrado até o dia 2 de julho deste ano.

O beneficiário que requereu a antecipação e que tenha direito ao pagamento da diferença poderá acompanhar o status do crédito, bem como os valores, através do Meu INSS e telefone 135.