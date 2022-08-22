Prova de vida: 5 mil segurados do IPAJM podem ter pagamento suspenso

O recadastramento, por meio de “prova de vida”, é obrigatório e foi instituído pela Portaria nº01/2021, de janeiro de 2021. O procedimento deve ser feito, ao todo, por 43 mil a

posentados e pensionistas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública e do Ministério Público, além dos militares da reserva, os reformados e os pensionistas de militares.