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Instabilidade no sistema

Segurado do INSS é surpreendido com perícia cancelada em Vitória

Na agência da previdência em Vitória, os beneficiários foram surpreendidos com a informação de que o sistema estava fora do ar. Os atendimentos de perícia agendados com até dois meses de antecedência terão que ser remarcados
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

22 ago 2022 às 11:00

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 11:00

Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que se deslocaram à agência da previdência em Vitória, nesta segunda-feira (22), foram surpreendidos com a informação de que não seriam atendidos porque o sistema estava fora do ar. Os atendimentos de perícia agendados com até dois meses de antecedência terão que ser remarcados. Às 9h da manhã, os segurados que vieram, inclusive, do interior do Espírito Santo, foram orientados a voltar para casa. 
Éderson Moreira, de 24 anos, morador da zona rural de Boa Esperança, veio à Capital para acompanhar o tio, de 44 anos, na perícia. Eles saíram de casa às 18h de domingo (21), pegaram ônibus à meia-noite e chegaram em Vitória às 5h40 da manhã desta segunda-feira.
Segurados aguardam atendimento do lado de fora do INSS
Segurados aguardam atendimento do lado de fora do INSS Crédito: Ludson Nobre
“Aqui na portaria eles só disseram que o sistema saiu do ar e não falaram mais nada. Toda vez que eu pergunto eles falam para esperar porque nosso atendimento está marcado para às 14h, mas as pessoas que seriam atendidas pela manhã foram orientadas a ir embora. Se não der jeito, voltar para casa e voltar aqui de novo, fica cansativo. Não deram previsão de quando o sistema vai voltar e não deixam entrar na agência também. Tem que esperar aqui fora, no frio que está fazendo, e tem até criança aqui. Não tenho parente em Vitória e não tenho lugar para ficar. Estou sem dormir desde ontem”, contou Éderson.
Viviane Pereira, de 41 anos, veio de Santa Teresa para fazer a perícia. Marcou com dois meses de antecedência e acordou às 4h da manhã para o atendimento às 8h30, em Vitória. Ao chegar na unidade, foi informada que não precisava aguardar porque não seria atendida.
“Agora vou voltar para casa e esperar, porque não tem jeito. O problema é que meu ônibus só tem três vezes ao dia e, provavelmente, só vou conseguir pegar outro às 14h20. Vou ter que ficar aqui parada à toa, até lá”, afirmou.
Viviane Pereira, moradora de Santa Teresa, não atendida
Viviane Pereira, moradora de Santa Teresa, não atendida Crédito: Ludson Nobre

INSS CONFIRMA INSTABILIDADE NO SISTEMA E  REAGENDAMENTO

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o INSS informou que algumas agências apresentaram instabilidade nos sistemas devido a problemas na internet. Segundo eles, o Instituto já solicitou providências necessárias junto à Dataprev e as operadoras para sanar a ocorrência no menor tempo possível e, assim, retomar a normalidade operacional.
"Os segurados que não puderam ser atendidos serão reagendados e deverão ligar para a central 135 pra saber a nova data da perícia", orientou o INSS.

PERÍCIA DO INSS

A perícia é o procedimento realizado por um médico-perito do INSS. O profissional tem a função de identificar se há a presença de doença ou identificar se ocorreu algum acidente que incapacite o trabalhador de realizar as atividades profissionais de forma total ou parcial, temporária ou definitiva.

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