Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Recepa

Megaoperação no setor de café cassa empresas laranjas e apreende cargas no ES

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) deflagrou a Operação Recepa, focada em combater as irregularidades tributárias existentes no setor cafeeiro no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2022 às 12:46

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 12:46

A primeira fase da Operação Recepa, da Secretaria da Fazenda (Sefaz), foi concluída nesta segunda-feira (22) com a publicação no Diário Oficial do Estado da cassação da inscrição estadual de 26 empresas laranjas que atuavam no setor cafeeiro. A megaoperação foca em combater as irregularidades tributárias existentes no setor.
Somadas, as 26 empresas movimentaram mais de R$ 2 bilhões em notas fiscais inidôneas entre 2021 e 2022, causando um prejuízo de, aproximadamente, R$ 240 milhões aos cofres públicos.
Elas se localizavam nos municípios de Cariacica (14), Governador Lindenberg (4), Ibatiba (3), Venda Nova do Imigrante (2), Barra de São Francisco (1), Irupi (1) e Marechal Floriano (1).
Operação Recepa, da Secretaria da Fazenda do ES
Operação Recepa da Secretaria da Fazenda do ES Crédito: Sefaz
“A Receita Estadual vem investigando essas empresas desde o ano passado. Metade delas já havia sido bloqueada pela Sefaz em apenas um dia de funcionamento, devido ao trabalho de monitoramento de contribuintes da Gerência Fiscal”, explicou o subsecretário da Receita Estadual, Benicio Costa.
Com a publicação da cassação da inscrição estadual, as notas fiscais emitidas ou recebidas por essas empresas passam a ser consideradas inidôneas.
“Nas próximas fases da ‘Recepa’ alcançaremos os empresários beneficiados pelas fraudes, uma vez que quem que realiza operações com empresas laranjas tem conhecimento das irregularidades”, acrescentou Costa.

APREENSÃO DE TONELADAS DE CAFÉ

Além da identificação das empresas laranjas, auditores fiscais da Receita estadual trabalharam para identificar cargas de café que estavam sendo transportadas sem notas fiscais ou com notas fiscais irregulares. Em duas abordagens foram apreendidas 42 toneladas de café: 30 em Colatina e 12 em Jaguaré.
“Durante a fiscalização contamos com a participação de 45 auditores fiscais, sendo 20 da região Metropolitana, 15 de Colatina e 10 de Linhares, além do apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal”, disse o auditor fiscal Luiz Henrique Ribeiro, que participou da operação.

Veja Também

Secretário de Agricultura do ES é exonerado após denúncia de assédio sexual

Capitão Assumção é condenado a indenizar Casagrande por post no Instagram

Conta de internet e celular não cai mesmo após redução de ICMS no ES

O caminhão abordado em Colatina estava transportando 500 sacas de café avaliadas em R$ 358 mil. A autuação para a transportadora ficou em R$ 168.550,02. Já o caminhão abordado em Jaguaré transportava 200 sacas de café, avaliadas em R$ 143 mil. Neste segundo caso, a autuação foi de R$ 67.210,00.
As mercadorias foram apreendidas. Após o pagamento das autuações elas serão liberadas. 
Além do café, os auditores autuaram o transporte, sem nota fiscal, de fertilizantes avaliados em R$ 141.778,44 (autuação de R$ 66.626,70); de bebidas diversas avaliadas em R$ 27.862,45 (autuação de R$ 13.095,36); de 400 metros quadrados de ladrilho de granito, avaliado em R$ 27.200,00 (autuação de R$ 8.160,00); de materiais de construção avaliados em R$ 9.110,00, (autuação de R$ 5.583,70) e 4 mil blocos de alvenaria avaliados em R$ 1.040,00 (autuação de R$ 4.211,80).

NOME DA OPERAÇÃO RECEPA

A recepa é um tipo de poda drástica em cafeeiros. Ela promove o corte baixo do tronco da planta, com isso sendo perdida toda a copa. Ela deve ser utilizada somente quando o cafezal estiver com poucos ramos produtivos da saia ou danos severos. 

Veja Também

Fábrica que comercializava "café com milho" é interditada em Irupi

Carga de café de quase meio milhão de reais é apreendida em São Mateus

Polícia recupera carga de café roubada no ES e avaliada em R$ 500 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hospital no ES faz cirurgia cardíaca robótica no valor de R$ 100 mil
Imagem de destaque
Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar professores
Imagem de destaque
Jovem é preso por estupro após menina desaparecida ser encontrada na casa dele em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados