Produtos da ceia de Natal têm variação de até 159% em mercados de Vila Velha

Pesquisa do Procon chama a atenção porque itens idênticos e da mesma marca apresentam diferenças expressivas de preço

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14:35

Pesquisa do Procon levantou preços de aves, produtos em conservas e até panetones Crédito: Claudio Scwarz/Unsplash

Seja para presentear familiares e amigos, seja para comprar ingredientes para as ceias de fim de ano, pesquisar com calma os produtos nos mercados pode evitar prejuízos em uma época de tantos gastos. Foi justamente em um desses levantamentos que o Procon de Vila Velha encontrou uma variação de 159% no preço de um mesmo produto.

O famoso panetone com gotas de chocolate é encontrado por R$ 14,90 em um estabelecimento comercial e por R$ 38,59 em outro no município canela-verde.

A pesquisa, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com o serviço de proteção ao consumidor, passou por sete estabelecimentos comerciais da cidade nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, analisando 106 produtos de marcas populares. Foram considerados critérios como peso, tamanho e variação de valores. O resultado, destaca a secretaria, chama a atenção porque itens idênticos e da mesma marca apresentam diferenças expressivas de preço em Vila Velha.

Além do panetone com gotas de chocolate, entre os produtos pesquisados estão azeites, carnes, itens em conserva, como azeitonas e palmitos, além de farofas e frutas em calda. Enquanto alguns itens não apresentaram nenhuma variação — mantendo o mesmo preço em todos os estabelecimentos pesquisados —, outros mais do que dobraram de valor.

Panetone com gotas de chocolate é o produto com maior variação entre os itens natalinos pesquisados em Vila Velha Crédito: Freepik

Entre os vidros de azeite de 450ml, por exemplo, a maior variação foi de 47%. O mesmo produto foi encontrado por R$ 23,79 em um mercado e por R$ 34,98 em outro estabelecimento. Já no segmento de carnes, os produtos foram pesquisados considerando a medida de 1 quilo (kg). Um pacote de chester tradicional, sem temperos ou recheios especiais, apresentou variação de 91%, sendo encontrado por R$ 32,98 em um local e por R$ 62,91 em outro.

A variação também foi significativa em um pacote de 200 gramas de azeitonas pretas, com diferença de 91%. Enquanto um estabelecimento comercializa o produto por R$ 14,99, outro vende a mesma marca e peso por R$ 28,59.

Nas farofas prontas, tão tradicionais no acompanhamento de carnes nas ceias, um pacote de 400 gramas apresentou variação de 48%, custando R$ 6,09 em um ponto de venda e R$ 8,99 num outro supermercado.

Confira a pesquisa completa no documento abaixo:

Arquivos & Anexos Coleta de preços - produtos para ceia de Natal 2025 Pesquisa foi realizada nos dias 10, 11 e 12 de dezembro. Tamanho de arquivo: 120kb Baixar Visualizar

O Procon de Vila Velha destaca que os produtos foram comparados considerando a mesma marca, tamanho e modelo e ressalta que os preços estão sujeitos a alterações conforme estoque e política de precificação de cada estabelecimento.

Para o superintendente do órgão canela-verde, Moisés Penha, a pesquisa é uma aliada direta do consumidor. “A comparação de preços permite evitar gastos desnecessários, principalmente no período das festas de fim de ano, quando o consumo aumenta.”

Já para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, o levantamento do Procon Vila Velha fortalece o consumo consciente e protege o cidadão. “O papel [do órgão] é garantir informação de qualidade para que o consumidor faça escolhas mais inteligentes. A pesquisa de preços é uma grande ferramenta de cidadania e respeito ao dinheiro de quem trabalha duro o ano inteiro.”

