Produção de roupas e sapatos no ES deve mais que dobrar até 2035

Fábrica da Missbella, em Colatina. Região Noroeste do Estado é um dos destaques na produção têxtil Crédito: Divulgação

O setor de confecções, têxtil e de calçados é um dos mais tradicionais do Espírito Santo . Ele envolve mais de mil empresas - entre micros, pequenas, médias e grandes -, emprega mais 10 mil pessoas e é referência na produção. Tal atividade, segundo estimativas de quem atua na área, deve mais que dobrar nos próximos 15 anos. Os planos desse segmento compõem a sexta reportagem da série sobre os desafios da indústria capixaba

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De acordo com José Carlos Bergamin, presidente da Câmara Setorial da Indústria do Vestuário - entidade que é composta por sete sindicatos de empresas do setor -, a expectativa é preparar empresas e mão de obras para atender o avanço desse mercado.

Estamos falando de um crescimento de 150% em 15 anos. E nós precisamos trabalhar muito fortemente na formação da mão de obra e na certificação das empresas. Temos também que ser competitivos com relação aos cuidados do meio ambiente e à saúde do trabalhador. As empresas estão procurando por isso e esse vai ser o nosso diferencial com relação a Bangladesh, China e Vietnã, apresentou Bergamin.

O presidente da Câmara Setorial da Indústria do Vestuário destaca que nos últimos anos o país sofreu com uma forte concorrência asiática no setor do vestuário, mas que o Brasil voltou a ser competitivo.

O crescimento da demanda interna deve ser de 3%, mas a capacidade produtiva do Brasil atende somente 1,5% dessa demanda. Isso nos mostra que ainda haverá procura por produtos importados, mas não porque eles têm preços melhores, mas porque as nossas indústrias não vão conseguir suprir essa necessidade, aponta.

Apesar da expectativa de crescimento, alguns pontos ainda precisam ser mais bem cuidados. Uma parte das empresas - as que desenvolvem seus próprios produtos - precisam investir em design qualificado para suas peças. Já a outra parte das companhias - que produzem o que é demandado por outras indústrias - deve focar mais na tecnologia e no processo produtivo.

Poucas empresas precisam das duas coisas - design e melhoria do processo. Mas, fazendo isso, vamos passar a ver, cada vez mais, empresas de outros Estados acionando os prestadores de serviço daqui . E isso vai acabar gerando ainda mais emprego e renda para o Espírito Santo, avalia.

BENEFÍCIOS SOCIAIS DEVEM LEVAR EMPRESAS DO SETOR PARA O INTERIOR DO ESTADO

Para José Carlos Bergamin, as administrações municipais, sobretudo as que se localizam no interior do Espírito Santo, deveriam buscar atrair empresas do setor têxtil e de vestuário para suas cidades. A justificativa, segundo ele, nem tanto pelos impostos gerados, mas sim por conta dos benefícios sociais.

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A indústria têxtil nunca vai ser valorizada por grandes contribuições de impostos, mas sim pelo equilíbrio social que gera. A maioria dos empregos é ocupado por mulheres que podem sustentar a casa e, ao mesmo tempo, ficar perto da família. É um tipo de indústria que se instala muito facilmente em qualquer telhado de residência, garante.