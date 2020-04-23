Procurador do MPT fala em live sobre a saúde do trabalhador na pandemia

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, muitos trabalhadores estão em dúvida sobre seus direitos no ambiente profissional para evitar o contágio pela nova doença. Os empregados da iniciativa privada querem saber se precisam se afastar ao terem sintomas gripais e se para isso precisam apresentar atestado. Também querem conhecer as regras impostas às empresas para evitar que a infecção se espalhe pelo ambiente corporativo.
O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Estado, Valério Soares Heringer, vai participar de live no Instagram de A Gazeta, às 14 horas, para tirar dúvidas dos profissionais e falar um pouco sobre os deveres das empresas e também dos trabalhadores no combate à disseminação do vírus.
O bate-papo com o procurador do Trabalho será feita pelo repórter de Economia Geraldo Campos.