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Procurador do MPT fala em live sobre a saúde do trabalhador na pandemia

Chefe da Procuradoria do Trabalho no Estado, Valério Soares Heringer, vai tirar dúvidas dos profissionais sobre quais são os direitos dos empregados para se protegerem do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 13:03

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 13:03

Procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Estado Valério Soares Heringer
Procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Estado Valério Soares Heringer Crédito: MPT / Divulgação
Em tempos de pandemia do novo coronavírus, muitos trabalhadores estão em dúvida sobre seus direitos no ambiente profissional para evitar o contágio pela nova doença. Os empregados da iniciativa privada querem saber se precisam se afastar ao terem sintomas gripais e se para isso precisam apresentar atestado. Também querem conhecer as regras impostas às empresas para evitar que a infecção se espalhe pelo ambiente corporativo.
O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Estado, Valério Soares Heringer, vai participar de live no Instagram de A Gazeta, às 14 horas, para tirar dúvidas dos profissionais e falar um pouco sobre os deveres das empresas e também dos trabalhadores no combate à disseminação do vírus.
O bate-papo com o procurador do Trabalho será feita pelo repórter de Economia Geraldo Campos.

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