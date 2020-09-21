Procons fazem mutirão com descontos de até 100% em juros e multas

Calculadora, dívida, renegociação Crédito: Shutterstock

Muitas são as famílias que tiveram a renda reduzida durante a pandemia do novo coronavírus . A fim de aliviar a situação de quem se embolou com as contas e acabou sendo negativado por falta de pagamento, os Procons da Serra e de Vila Velha realizarão, a partir desta segunda-feira (21), mutirões on-line para renegociação de dívidas.

Na Serra, a campanha contará com a participação de 16 empresas e descontos que podem chegar a 100% nos juros e multas, de acordo com cada caso. Participam as empresas: Agoracred, Avista, Banco Cetelem SA, Banco do Brasil, Banestes, BV financeira, Caixa Econômica, CESAN, Claro S/A, Crefisa, EDP Espírito Santo, Itaú, OI, Sky, Vivo, Dacasa.

É importante frisar que as condições e os descontos podem variar de acordo com a empresa e com a dívida. Cada caso será analisado de forma individual, afirmou a diretora do Procon da Serra, Nívia Passos

Ela destacou, ainda, que os consumidores não precisam ter receio de enviar suas propostas pela internet, pois todo o processo é seguro. O mutirão acontecerá até as 17 horas do dia 25 (sexta-feira), por meio do site da Prefeitura da Serra

Já em Vila Velha, a ação, que também será realizada até sexta-feira, terá participação das empresas: Banestes, Itaú, Agoracred, Dacasa Financeira, Credsystem, Banco BMG, Oi, Vivo, Claro/Net.

Os consumidores também poderão abrir solicitação de negociação para empresas que não participarão do mutirão. Para participar, é preciso solicitar, por meio de WhatsApp, um formulário em que fará o requerimento de negociação.

É importante destacar que, em ambos os casos, tudo vai acontecer pela internet, ou seja, o consumidor não deverá comparecer presencialmente ao Procon nem a nenhuma das empresas participantes.

COMO PARTICIPAR

Vila Velha

Para participar, o consumidor deverá solicitar, por meio de WhatsApp, um formulário em que fará o requerimento de negociação. O número para contato é: (27) 98823-7864.

Ao preencher o formulário, o consumidor deverá informar, no campo DESCRIÇÃO DA RECLAMAÇÃO, que deseja PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO, podendo, a seu critério, apresentar sua proposta de acordo para quitação à vista ou parcelado.

Caso o requerimento seja feito em nome de terceiro, como um familiar, é necessário anexar a procuração, conforme modelo constante no link de acesso ao formulário.

Após envio do formulário ao Procon de Vila Velha, o órgão encaminhará a demanda à empresa participante, que terá o prazo de até 10 dias corridos para apresentar sua proposta ao consumidor, bem como as necessárias orientações para formalização do acordo.

Serra

Os interessados devem clicar no banner da Semana de Negociação de Dívidas, que está disponível na página da Prefeitura da Serra

Em seguida, o consumidor fará um breve cadastro com suas informações pessoais (CPF, telefone, e-mail etc.) e deve escolher entre as empresas participantes para qual delas gostaria de tentar uma negociação.

O próximo passo é descrever a dívida e a forma que gostaria de realizar o pagamento (à vista, parcelado, qual o valor máximo que pode pagar por mês, qual valor tem disponível para dar de entrada). A última etapa é anexar fotos dos documentos pessoais.

Cada empresa tem o prazo estabelecido para dar a resposta ao cliente, sendo que esse prazo pode variar de 6 a 10 dias. As respostas com as propostas de negociação serão enviadas para o e-mail cadastrado pelo próprio consumidor.

Todas as 16 empresas participantes vão fazer negociação de dívidas vencidas há mais de 60 dias. Ao fazer o cadastro no site para tentar a negociação, o consumidor vai verificar a relação de todos os casos que cada empresa está negociando nesta ação do Procon da Serra.