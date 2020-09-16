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No azul

Serasa faz renegociação de dívidas com desconto de até 50%

Possibilidade de quitar débitos é oferecido pela plataforma Serasa Limpa o Nome e atende clientes de lojas, de bancos e de telefonia

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 13:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 13:56
faça as contas
Consumidor precisa calcular se propostas é vantajosa Crédito: Pixabay
A Serasa lançou nesta quarta-feira (16) uma nova ação para facilitar o pagamento de dívidas, com desconto de até 50% nos valores devidos. Segundo a consultoria, a ação tem potencial para que até 20 milhões de consumidores deixem de ter o nome negativado.
A iniciativa possibilita a renegociação de dívidas especialmente com lojas, bancos e empresas de telefonia e internet.
Para consultar as possibilidades de negociação, o consumidor deve acessar a plataforma da Serasa Limpa Nome. Lá é possível consultar se há dívidas pendentes a partir do número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). É possível também fazer a negociação por aplicativo de celular.
Segundo balanço divulgado no início do mês pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 26,7% das famílias brasileiras tinham contas em atraso em agosto e 67,5% estavam endividadas.

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