'Decisões sobre Renda Brasil são enviesadas', diz economista

A situação das contas públicas é insustentável diante dos persistentes e crescentes déficits. Mas é preciso lembrar que essa situação é efeito de sucessivas gestões perdulárias da Administração Pública Brasileira.

Nem a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal conseguiu frear o ímpeto da gastança dos recursos públicos. Muito menos a Lei do Teto dos Gastos, a última tentativa para moralizar os desmandos nos gastos hoje, um imbróglio, haja vista também não ter contido o ímpeto ao déficit, além de ter reduzido, irreversivelmente, os gastos de investimentos pelo setor público.

Este cenário lamentável seria perfeitamente evitável se as decisões públicas estivessem direcionadas para as necessidades do país  projeto de país. Mas, ao invés disso, são enviesadas para beneficiar interesses individuais dos ocupantes de cargos públicos (gestão perdulária).

O impasse entre o Renda Brasil e Bolsa Família, alimentado pelo chefe do Executivo Federal para ampliar sua base eleitoral, é reflexo disso.

Por trás de um discurso de lobo em pele de cordeiro, dizendo-se preocupado com os menos favorecidos, conquista eleitores e compromete os resultados da Política Econômica.

Se realmente estivesse preocupado com os limites orçamentários não teria aberto os cofres públicos para beneficiar seus pares de farda, haja vista que esses benefícios também pressionarão gastos.

Portanto, o país está a mercê de um Chefe de Estado que não tem noção da responsabilidade que lhe compete. Apertem o cinto!