Preços de produtos típicos do verão sobem junto com a temperatura

Mulher com calor em frente ao ventilador Crédito: shutterstock

As temperaturas mais baixas desde o final de semana quase fazem esquecer o calorão da semana passada. Quase. A primavera mal começou e muitos consumidores têm corrido às lojas para comprar ventiladores, ar-condicionado e outros produtos típicos do verão  e não sem motivo.

Na Capital, a maior temperatura já observada foi de 39,6°C, em 25 de fevereiro de 2005, no bairro Ilha de Santa Maria. O Inmet informou ainda que, neste ano, a maior temperatura registrada em Vitória foi de 37,3º, no mesmo bairro.

Se na primavera já está assim, como será no verão? O fato é que o aumento da procura por equipamentos para fugir do calor está diretamente relacionado à elevação dos preços.

Conforme explicou o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri, em função da pandemia do novo coronavírus , muitas indústrias tiveram queda na produção e agora operam com estoques mais baixos.

"É a lei natural da oferta e demanda. O país passa por uma carência de reposição de equipamentos. No período de pandemia, grande parte das indústrias reduziu a produção, tanto pela baixa procura, como pela diminuição da oferta de matéria-prima  isso aconteceu não apenas nesse segmento, mas em outros, inclusive o setor automotivo."

Ou seja, como a procura por ventiladores, ar-condicionado, entre outros produtos, aumentou conforme as temperaturas foram subindo, mas os estoques não acompanharam essa elevação, os preços também subiram.

Membro do Departamento Nacional de Fabricantes de Ar-condicionado e gestor do Comitê de Eficiência Energética da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava), Luciano de Almeida Marcato observa que, além desse fator, como a demanda pelos equipamentos diminuiu muito nos primeiros meses da pandemia  inclusive pelo medo de utilizar o ar-condicionado em locais fechados , os preços deixaram de ser reajustados, muito embora o câmbio tenha valorizado mais de 40% desde o início deste ano.

"Os aparelhos vendidos recentemente são do estoque antigo. Agora, as empresas estão abastecendo o estoque para os próximos meses, já com preços reajustados. Então, houve essa elevação."

A pesquisa não mostra dados acerca do preço de ventiladores, contudo, representantes do comércio e do segmento de refrigeração confirmam que houve uma sutil elevação dos preços.

Apesar do aumento, que pode levar o consumidor a questionar se vale mesmo o investimento, ainda mais considerando que haverá uma elevação no valor da conta de energia diante do uso contínuo dos equipamentos, a tendência é que os preços comecem a se estabilizar.

"Mesmo com a chegada do verão, posteriormente, a tendência é que os preços se estabilizem no patamar atual. Quem tinha que reajustar, já reajustou", destacou Marcato.

DICAS PARA ECONOMIZAR COM O USO DOS APARELHOS

Se, por um lado, os gastos com chuveiro elétrico diminuem em épocas de calor, o uso frequente de ventilador e ar-condicionado pode elevar  e muito  o valor da conta de energia. Para quem está trabalhando em home office, e lida ainda com aumento de gastos relacionados ao uso constante do computador, por exemplo, o peso das despesas no orçamento pode parecer ainda mais preocupante.

Mas, não é preciso passar calor. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), deram algumas dicas para economizar com energia ao usar esses e outros aparelhos.