Ponto a ponto: entenda as vantagens da nova gasolina brasileira

PREÇO DEVE SUBIR

As regras brasileiras não estabeleciam limites mínimos de massa específica nem valor mínimo de RON, o que permitia a importação e produção de gasolinas mais leves. A gasolina comum terá que ter RON de 92 agora em 3 de agosto e de 93 em janeiro de 2022. Já a gasolina premium terá que atingir 97 já agora no início do próximo mês.

A nova especificação da gasolina melhora o desempenho do veículo, a dirigibilidade e o tempo de resposta na partida a frio, além de manter aquecimento adequado do motor. Também protege o motor de defeitos mais rápidos.

A mudança vai permitir o uso pelas montadoras de motores mais eficientes, com menor consumo e menos poluentes. Segundo especialistas, quanto maior a quantidade de octanos, mais resistente o combustível é à queima. Assim, ele tem melhor nível de eficiência.

Segundo a Petrobras, a nova gasolina vai permitir uma queda de 4% a 6% no consumo de litro por quilômetro rodado.

Segundo engenheiros mecânicos, quando o combustível é comprimido no cilindro, se a octanagem é mais alta, a explosão provocada impulsiona o pistão com mais força para baixo. Porém, a combustão é precoce e fraca se o RON é menor. Isso compromete a eficiência.

As novas regras estabelecem uma massa específica mínima de 715 kg/m³ para a gasolina, que significa a quantidade de uma substância em um determinado volume. Quando ela é muito baixa, há menor conteúdo energético por litro, então o consumo aumenta.

Os solventes usados na adulteração têm densidade inferior à exigida para a nova gasolina. Então, será mais fácil de descobrir se uma gasolina foi batizada. Será possível conferir isso mergulhando em densímetro calibrado entre 700 e 750 gramas por litro. Se o valor ficar baixo de 715 será a prova que o combustível foi batizado.