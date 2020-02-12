Petroleiros vão vender gás de cozinha por R$ 40 em São Mateus

Botijão de gás será vendido com desconto para moradores de São Mateus, Norte do Estado Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil

O Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro) promete dar um desconto para quem for comprar gás de cozinha nesta quinta-feira, dia 13. De acordo com o sindicato, a ação é uma forma de protestar pela valorização da Petrobras.

Nossas refinarias e unidades de tratamento de gás operam abaixo da capacidade. Se o governo fortalecer a produção, o gás de cozinha e os combustíveis poderão ser vendidos mais baratos, comenta o coordenador interino do Sindipetro, Valmisio Hoffmann.

A ação desta quinta-feira será em São Mateus , mas na próxima semana vai ser organizada na região da Grande Vitória . Só não temos a data definida, mas vai acontecer sim, garantiu Hoffmann.

Em São Mateus serão vendidas 100 botijas de gás ao preço de R$ 40 - normalmente ela custa em torno de R$ 70. Pelas regras, cada família só poderá comprar um botijão - sendo preciso levar o comprovante de residência. Os interessados também deverão levar o botijão vazio para fazer a troca.

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O desconto valerá apenas para moradores de São Mateus e não será permitida a venda para fins comerciais - bares, restaurantes e revendas. Além disso, o pagamento deverá ser feito em dinheiro.