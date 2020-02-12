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Greve

Petroleiros vão vender gás de cozinha por R$ 40 em São Mateus

Medida será feita pelos petroleiros como protesto nesta quinta-feira. Apenas 100 pessoas devem conseguir o 'desconto'. Na próxima semana, ação ocorrerá na Grande Vitória

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 16:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 16:43
Botijão de gás será vendido com desconto para moradores de São Mateus, Norte do Estado Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil
O Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro) promete dar um desconto para quem for comprar gás de cozinha nesta quinta-feira, dia 13. De acordo com o sindicato, a ação é uma forma de protestar pela valorização da Petrobras.
Nossas refinarias e unidades de tratamento de gás operam abaixo da capacidade. Se o governo fortalecer a produção, o gás de cozinha e os combustíveis poderão ser vendidos mais baratos, comenta o coordenador interino do Sindipetro, Valmisio Hoffmann.
A ação desta quinta-feira será em São Mateus, mas na próxima semana vai ser organizada na região da Grande Vitória. Só não temos a data definida, mas vai acontecer sim, garantiu Hoffmann.
Em São Mateus serão vendidas 100 botijas de gás ao preço de R$ 40 - normalmente ela custa em torno de R$ 70. Pelas regras, cada família só poderá comprar um botijão - sendo preciso levar o comprovante de residência. Os interessados também deverão levar o botijão vazio para fazer a troca.

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O desconto valerá apenas para moradores de São Mateus e não será permitida a venda para fins comerciais - bares, restaurantes e revendas. Além disso, o pagamento deverá ser feito em dinheiro.
Senhas para a compra dos botijões de gás serão distribuídas a partir das 8h na portaria da Base 61, sede da Petrobras em São Mateus: BR 101, quilômetro 67,5.
Esta não vai ser a primeira manifestação desse tipo. No começo do mês o Sindipetro distribuiu 100 cupons de desconto para que motoristas pudessem comprar gasolina com redução de R$ 2 por litro.

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