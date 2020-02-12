Petroleiros ampliam greve no ES; Petrobras faz desconto em salários

Trabalhadores da P-58 aderem à greve dos trabalhadores Petrobras Crédito: Sindipetro-ES/Divulgação

Petrobras começou a descontar o salário dos trabalhadores que aderiram à greve nacional dos petroleiros . De acordo com um documento interno da empresa obtido pela Reuters, uma parte do salário foi descontado no adiantamento que foi pago no dia 10.

A Petrobras foi procurada, mas ainda não confirmou o desconto dos salários dos grevistas.

Para o coordenador interino do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro), Valmisio Hoffmann, essa é uma forma da empresa pressionar os empregados. É uma tentativa, mas não vai funcionar. Pode até colocar mais sangue no olho da galera, disse Hoffmann.

Segundo ele, nesta quarta-feira (12) foi feito o desembarque dos trabalhadores que estavam na P-58 que aderiram à greve . A P-58 é muito importante para a Petrobras porque sozinha ela produz 120 mil barris de petróleo por dia e já tivemos a informação de que a produção caiu. Além disso, a P-57 pode paralisar a qualquer momento, comentou o representante do Sindipetro.

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Assim como a P-58, a P-57 opera no Parque das Baleias, na porção capixaba da Bacia de Campos. Ela tem capacidade para processar diariamente até 180 mil barris de petróleo por dia e 2 milhões de m³ de gás.

QUAIS LOCAIS ESTÃO ATINGIDOS PELA GREVE

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Em todo o Brasil, 102 unidades do Sistema Petrobrás, em 13 estados do país, registraram adesões ao movimento. Segundo a Federação Única dos Petroleiros (FUP) o que significa cerca de 20 mil trabalhadores na greve.

Os petroleiros cobram a suspensão das demissões na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen-PR), previstas para terem início na próxima sexta-feira, 14, e o cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho.

O QUE DIZ A PETROBRAS

Segundo a Petrobras, as paralisações não estão impactando as produções e não há nenhuma unidade totalmente parada - apenas funcionando com um número menor de empregados. A estatal afirmou que iniciou a contratação imediata de pessoas e serviços, de forma emergencial, para garantir a continuidade operacional em suas unidades durante a paralisação dos petroleiros.

A estatal explicou que a medida foi autorizada pela Justiça, uma vez que a ordem judicial de manter em serviço o mínimo de 90% do efetivo - determinada na semana passada pelo ministro Ives Gandra Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho (TST) - não vem sendo cumprida pelos sindicatos.