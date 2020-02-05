Petroleiros do ES vão dar desconto de R$ 30 no botijão de gás

O Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro) está prometendo uma nova forma de protesto para as próximas semanas. Depois de distribuir 100 cupons para motoristas comprarem gasolina com desconto, a ideia agora é subsidiar a compra do gás de cozinha.
Esse protesto devemos fazer em cerca de duas semanas. A pessoa leva o botijão vazio no local em que a ação for realizada e poderá comprar o gás com desconto de R$ 30. Então, se hoje uma botija custa R$ 70, as pessoas conseguirão comprar por R$ 40, explica o coordenador interino do Sindipetro, Valmisio Hoffmann.
Segundo ele, essa forma de protesto vai acontecer independente do movimento grevista que está acontecendo desde o início da semana. Ainda que a greve acabe nos próximos dias, vamos fazer esse protesto, garante. O sindicato ainda não informou o dia, local, ou mesmo quantas botijas de gás serão vendidas com desconto.
Ainda de acordo com o coordenador interino do Sindipetro, a manifestação tem como objetivo chamar a atenção da população para a importância do fortalecimento da Petrobras. Nossas refinarias e unidades de tratamento de gás operam abaixo da capacidade. Se o governo fortalecer a produção, o gás de cozinha e os combustíveis poderão ser vendidos mais baratos, avaliou.