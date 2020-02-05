Petroleiros do ES vão dar desconto de R$ 30 no botijão de gás

Esse protesto devemos fazer em cerca de duas semanas. A pessoa leva o botijão vazio no local em que a ação for realizada e poderá comprar o gás com desconto de R$ 30. Então, se hoje uma botija custa R$ 70, as pessoas conseguirão comprar por R$ 40, explica o coordenador interino do Sindipetro, Valmisio Hoffmann.