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Manifestação

Petroleiros do ES vão dar desconto de R$ 30 no botijão de gás

Depois de distribuir 100 cupons para motoristas comprarem gasolina, a ideia agora é subsidiar a compra de gás de cozinha. Categoria está em greve em todo o país

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 11:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 11:57
Gás de botijão residencial deverá ser vendido com desconto de R$ 30 Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil
O Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro) está prometendo uma nova forma de protesto para as próximas semanas. Depois de distribuir 100 cupons para motoristas comprarem gasolina com desconto, a ideia agora é subsidiar a compra do gás de cozinha.
Esse protesto devemos fazer em cerca de duas semanas. A pessoa leva o botijão vazio no local em que a ação for realizada e poderá comprar o gás com desconto de R$ 30. Então, se hoje uma botija custa R$ 70, as pessoas conseguirão comprar por R$ 40, explica o coordenador interino do Sindipetro, Valmisio Hoffmann.

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Segundo ele, essa forma de protesto vai acontecer independente do movimento grevista que está acontecendo desde o início da semana. Ainda que a greve acabe nos próximos dias, vamos fazer esse protesto, garante. O sindicato ainda não informou o dia, local, ou mesmo quantas botijas de gás serão vendidas com desconto. 
Ainda de acordo com o coordenador interino do Sindipetro, a manifestação tem como objetivo chamar a atenção da população para a importância do fortalecimento da Petrobras. Nossas refinarias e unidades de tratamento de gás operam abaixo da capacidade. Se o governo fortalecer a produção, o gás de cozinha e os combustíveis poderão ser vendidos mais baratos, avaliou.
Valmisio Hoffmann entrega o cupom de desconto para compra de combustível Crédito: Giordany Bozzato

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