Petroleiros do ES suspendem greve após 20 dias de paralisação

Suspensão da greve foi aprovada por petroleiros do ES em assembleia realizada no antigo terminal do Aeroporto de Vitória Crédito: Sindipetro-ES | Divulgação

Trabalhadores filiados ao Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro-ES) aprovaram na tarde desta quinta-feira (20) a suspensão temporária da greve da categoria, que já durava 20 dias. O fim da paralisação foi decidido em assembleia realizada no terminal do antigo Aeroporto de Vitória.

A decisão se deu após o Tribunal Superior do Trabalho considerar a greve ilegal e determinar aos trabalhadores que retomassem suas atividades. A Federação Única dos Petroleiros (FUP) já havia orientado os sindicatos pela suspensões das paralisações.

No Espírito Santo, o movimento grevista afetou as operações nas plataformas P-58 e P-57 , localizadas na porção capixaba da Bacia de Campos. Também foram impactados o Terminal Aquaviário de Barra do Riacho, em Aracruz; o Terminal Aquaviário de Vitória, no Porto de Tubarão; a Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas, em Linhares; a Estação Fazenda Alegre, em Jaguaré; e a sede administrativa da Base 61, em São Mateus.

De acordo com o Sindipetro-ES, a negociação perante o TST vai continuar e, caso não tenham nenhum avanço, a greve deve ser retomada.