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Petroleiros do ES suspendem greve após 20 dias de paralisação

Decisão se deu após o Tribunal Superior do Trabalho considerar a greve ilegal e determinar aos trabalhadores que retomassem suas atividades

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 18:09
Suspensão da greve foi aprovada por petroleiros do ES em assembleia realizada no antigo terminal do Aeroporto de Vitória Crédito: Sindipetro-ES | Divulgação
Trabalhadores filiados ao Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro-ES) aprovaram na tarde desta quinta-feira (20) a suspensão temporária da greve da categoria, que já durava 20 dias. O fim da paralisação foi decidido em assembleia realizada no terminal do antigo Aeroporto de Vitória.
A decisão se deu após o Tribunal Superior do Trabalho considerar a greve ilegal e determinar aos trabalhadores que retomassem suas atividades. A Federação Única dos Petroleiros (FUP) já havia orientado os sindicatos pela suspensões das paralisações.
No Espírito Santo, o movimento grevista afetou as operações nas plataformas P-58 e P-57, localizadas na porção capixaba da Bacia de Campos. Também foram impactados o Terminal Aquaviário de Barra do Riacho,  em Aracruz; o Terminal Aquaviário de Vitória, no Porto de Tubarão; a Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas, em Linhares; a Estação Fazenda Alegre, em Jaguaré; e a sede administrativa da Base 61, em São Mateus.
Como forma de protesto, os petroleiros também distribuíram vouchers com descontos em botijões de gás de cozinha e no litro de gasolina.

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De acordo com o Sindipetro-ES, a negociação perante o TST vai continuar e, caso não tenham nenhum avanço, a greve deve ser retomada. 
Seguimos unidos e fortalecidos, nossa luta é em defesa dos empregos, contra o desmonte do Sistema Petrobras e por preços justos para os combustíveis. A suspensão provisória da greve é o momento para acumular forças para as próximas negociações, disse o coordenador-geral do sindicato, Valnísio Hoffmann.

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