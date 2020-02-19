Protesto: petroleiros vendem gás a R$ 40 em frente à Petrobras em Vitória

Em protesto, petroleiros distribuem gás com desconto em frente à Petrobras Crédito: Giordany Bozzato

Os representantes do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro) estão distribuindo 200 vouchers para compra de gás de cozinha a R$ 40 na Reta da Penha na manhã desta quarta-feira (19), em Vitória . A categoria está em greve há 19 dias e realizou a ação em forma de protesto.

Em protesto, petroleiros distribuem gás com desconto em frente à Petrobras Crédito: Giordany Bozzato

A greve dos petroleiros teve início no começo de fevereiro, depois que a Petrobras demitiu trabalhadores da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen-PR). Nesta terça-feira (18), porém, o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná (TRT-PR) suspendeu a demissão.

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"Hoje (quarta, 19), vai ter um conselho no Rio de Janeiro com as lideranças nacionais da greve. Nesse conselho, os trabalhadores vão decidir se damos um voto de confiança para a empresa, ou se vamos manter as paralisações", explicou Velten.

PROCURA POR BOTIJAS DE GÁS DESDE ÀS 6H30

As botijas de gás começaram a ser vendidas para a população às 8h, mas às 6h30 já havia gente na fila. "Acho essa forma de protesto muito boa. Cheguei a pagar R$ 80 numa botija recentemente, o que é um absurdo. Esse preço de R$ 40 deveria ser todo dia", disse a dona de casa Lilian Dantas, 43.

As pessoas primeiro pegam o voucher com os petroleiros e depois vão até um caminhão, em uma rua próxima, trocar pela botija, sob o pagamento dos R$ 40.

De acordo com o diretor do Sindipetro Fábio Velten, as botijas foram compradas com a ajuda dos trabalhadores que estão em greve. "Cada um contribuiu com o que pode - tivemos até certa dificuldade em achar uma distribuidora para nos atender. Mas o importante é que estamos mostrando para a população a importância de manter uma Petrobras forte", comentou.

Quem também aproveitou o desconto foi a professora Aline Garcia, 31. "É importante a gente saber que é possível vender o gás num preço acessível para a população. Sou totalmente favorável ao protesto", disse.

A previsão é que os petroleiros fiquem até às 17h na distribuição de gás, enquanto houver botija.

A professora Aline Garcia, 31, comprou a botija de gás com desconto Crédito: Giordany Bozzato

PETROBRAS DIZ QUE GREVE É ILEGAL

Por meio de nota, a Petrobras reiterou que a greve não impactou a produção de petróleo e de combustíveis. Segundo a empresa, nenhuma plataforma de produção, refinaria, unidade de processamento de gás natural ou térmica teve adesão total à paralisação irregular.