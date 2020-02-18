TST determina que greve dos petroleiros é ilegal

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que a greve dos petroleiros, que vem acontecendo desde o começo do mês, é ilegal. A decisão é do ministro Ives Gandra Martins e foi proferida nesta segunda-feira, 17.
"A abusividade e ilegalidade do movimento paredista dos petroleiros, que já dura 17 dias, tem motivação política, e desrespeita ostensivamente a lei de greve e as ordens judiciais de atendimento às necessidades inadiáveis da população em seus percentuais mínimos de manutenção de trabalhadores em atividade, destaca o magistrado em um trecho da decisão.
Também é autorizada à Petrobras tomar as medidas administrativas cabíveis para o cumprimento da determinação. Por meio de nota a Petrobras informou que já notificou as entidades sindicais e aguarda o retorno ao trabalho dos grevistas.
A greve é nacional e também tem reflexos no Espírito Santo. No Estado foram paralisadas as plataformas P-57 e P-58, que atuam na Bacia de Campos, além dos terminais aquaviários de Barra do Riacho e de Vitória, a Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas (UTGC) e a Sede Administrativa conhecida como Base 61, em São Mateus.
A Federação Única dos Petroleiros (FUP), disse que ainda não foi notificada da decisão.