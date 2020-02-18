Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Justiça

TST determina que greve dos petroleiros é ilegal

A decisão é do ministro Ives Gandra Martins e foi proferida nesta segunda-feira, 17. Pela decisão, os trabalhadores devem retomar suas atividades

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 21:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 21:33
Petroleiros fizeram ato em frente a sede da Petrobras em Vitória Crédito: FUP / Divulgação
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que a greve dos petroleiros, que vem acontecendo desde o começo do mês, é ilegal. A decisão é do ministro Ives Gandra Martins e foi proferida nesta segunda-feira, 17.
"A abusividade e ilegalidade do movimento paredista dos petroleiros, que já dura 17 dias, tem motivação política, e desrespeita ostensivamente a lei de greve e as ordens judiciais de atendimento às necessidades inadiáveis da população em seus percentuais mínimos de manutenção de trabalhadores em atividade, destaca o magistrado em um trecho da decisão. 

Veja Também

Greve dos petroleiros atinge produção da P-58, no litoral Sul do ES

Greve dos petroleiros: postos descartam falta de gasolina no ES

Também é autorizada à Petrobras tomar as medidas administrativas cabíveis para o cumprimento da determinação. Por meio de nota a Petrobras informou que já notificou as entidades sindicais e aguarda o retorno ao trabalho dos grevistas. 
A greve é nacional e também tem reflexos no Espírito Santo. No Estado foram paralisadas as plataformas P-57 e P-58, que atuam na Bacia de Campos, além dos terminais aquaviários de Barra do Riacho e de Vitória, a Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas (UTGC) e a Sede Administrativa conhecida como Base 61, em São Mateus
A Federação Única dos Petroleiros (FUP), disse que ainda não foi notificada da decisão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados