TST determina que greve dos petroleiros é ilegal

Petroleiros fizeram ato em frente a sede da Petrobras em Vitória Crédito: FUP / Divulgação

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que a greve dos petroleiros, que vem acontecendo desde o começo do mês, é ilegal. A decisão é do ministro Ives Gandra Martins e foi proferida nesta segunda-feira, 17.

"A abusividade e ilegalidade do movimento paredista dos petroleiros, que já dura 17 dias, tem motivação política, e desrespeita ostensivamente a lei de greve e as ordens judiciais de atendimento às necessidades inadiáveis da população em seus percentuais mínimos de manutenção de trabalhadores em atividade, destaca o magistrado em um trecho da decisão.

Também é autorizada à Petrobras tomar as medidas administrativas cabíveis para o cumprimento da determinação. Por meio de nota a Petrobras informou que já notificou as entidades sindicais e aguarda o retorno ao trabalho dos grevistas.