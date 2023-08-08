Pavilhão de Carapina: mais de 10 grupos estão interessados em gerir espaço

Pavilhão de Carapina será concedido à iniciativa privada por 30 anos Crédito: Arquivo Setur

Tradicional centro de eventos na Grande Vitória , o Pavilhão de Carapina, na Serra , tem atraído a atenção de investidores. Mais de 10 empresas interessadas em assumir a gestão do espaço compareceram a um evento, nesta terça-feira (8), para saber mais detalhes sobre o edital de concessão. A abertura das propostas será realizada no próximo dia 31 de agosto.

O encontro aconteceu pela manhã, no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em Vitória. À tarde, os interessados em participar da concorrência fizeram uma visita técnica ao Pavilhão, que no momento sedia a Mec Show, feira capixaba do setor metalmecânico e da inovação industrial que vai até quinta (10) e vai contar com ais de 300 marcas expositoras. A arena será concedida visando à realização de feiras, congressos, shows e seminários, entre outros eventos.

Segundo a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), 13 investidores estavam presentes no evento. No entanto, o número de interessados é ainda maior, já que outros grupos declararam a disposição de assumir a concessão, mas não puderam estar presentes. Entre os interessados estão empresários locais e também grupos de fora do Espírito Santo

Edital de R$ 4,5 milhões

Segundo o governo do Estado, a concessão tem o objetivo de alavancar a cadeia do turismo no Espírito Santo. A expectativa com o edital é atrair eventos de médio e grande portes, consolidando o Estado no cenário nacional.

A concessão será realizada por meio de uma licitação, tendo como critério de julgamento a maior oferta pelo valor da outorga. O valor mínimo estipulado é de R$ 4,5 milhões.