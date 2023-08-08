Pavilhão de Carapina: mais de 10 grupos estão interessados em gerir espaço

Tradicional centro de eventos na Grande Vitória, o Pavilhão de Carapina, na Serra, tem atraído a atenção de investidores. Mais de 10 empresas interessadas em assumir a gestão do espaço compareceram a um evento, nesta terça-feira (8), para saber mais detalhes sobre o edital de concessão. A abertura das propostas será realizada no próximo dia 31 de agosto.
O encontro aconteceu pela manhã, no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em Vitória. À tarde, os interessados em participar da concorrência fizeram uma visita técnica ao Pavilhão, que no momento sedia a Mec Show, feira capixaba do setor metalmecânico e da inovação industrial que vai até quinta (10) e vai contar com ais de 300 marcas expositoras. A arena será concedida visando à realização de feiras, congressos, shows e seminários, entre outros eventos.
Segundo a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), 13 investidores estavam presentes no evento. No entanto, o número de interessados é ainda maior, já que outros grupos declararam a disposição de assumir a concessão, mas não puderam estar presentes. Entre os interessados estão empresários locais e também grupos de fora do Espírito Santo.
Edital de R$ 4,5 milhões
Segundo o governo do Estado, a concessão tem o objetivo de alavancar a cadeia do turismo no Espírito Santo. A expectativa com o edital é atrair eventos de médio e grande portes, consolidando o Estado no cenário nacional.
A concessão será realizada por meio de uma licitação, tendo como critério de julgamento a maior oferta pelo valor da outorga. O valor mínimo estipulado é de R$ 4,5 milhões.
"Com localização estratégica em relação à malha logística do Estado, o modelo de concessão para a Arena Multiúso vai abranger a necessidade de modernização da infraestrutura, a criação de incentivos de performance para o futuro concessionário e a realização de receitas acessórias, promovendo toda a cadeia econômica direta ou indireta", diz a Setur.
Em entrevista à coluna de Abdo Filho, o secretário de Turismo do Estado, Weverson Meireles, afirmou que o quem vencer a concorrência vai poder fazer um hotel próximo da arena de eventos ou até um shopping, pois esses empreendimentos cumprem agenda relacionada ao setor de eventos e turismo.