Novos hábitos vão manter em alta negócios de higiene no pós-coronavírus

Linha de produção de papel tissue da Suzano: Cachoeiro ganhará fábrica Crédito: Ricardo Teles/Suzano

Se por um lado a pandemia da Covid-19 proporcionou um boom instantâneo no consumo de produtos de higiene, proteção e limpeza nesta fase mais aguda do coronavírus, por outro ela deve mudar em definitivo os hábitos de consumo da população brasileira quanto aos cuidados com a saúde.

Na avaliação de especialistas, a procura por itens como máscaras e álcool em gel deve continuar mais elevada que o normal por mais algum tempo. Produtos como papel higiênico e lenços higienizadores também tendem a seguir com a demanda maior.

No curto prazo, a demanda maior por máscaras e insumos hospitalares já está fazendo fábricas de celulose aumentarem a produção pensando no mercado externo e interno, uma vez que a commodity é matéria-prima para esses itens.

Já no médio e longo prazo, a mudança dos hábitos de consumo pensando nos cuidados de higiene e limpeza deve continuar favorecendo o setor de celulose e papel e outros no Espírito Santo, acredita o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip.

É justamente a demanda global por esse papel que deve aumentar, conforme a própria Suzano já prevê, além da celulose em si, que é um dos insumos utilizados em máscaras cirúrgicas.

A demanda por celulose e por papel higiênico aumentou e a Suzano já anunciou que vai aumentar a produção religando a planta. Já está estimado um crescimento do setor e a retomada da linha de produção parada será algo muito importante para o desenvolvimento do Estado, avaliou.

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip Crédito: Divulgação | Sedes

Durval Vieira Freitas, do Fórum Mais Negócios da Findes, avalia que o aumento da demanda do setor será positivo para a criação de empregos no Espírito Santo. É uma grande empresa que só com a retomada da China já terá uma demanda grande e vai fazer com que muitas contratações sejam feitas aqui, ainda mais com a retomada da fábrica A.

Segundo Kneip, é possível ainda que a demanda alta por papel tissue acabe pressionando a indústria a acelerar a construção da fábrica de Cachoeiro, já prevista para ser concluída ainda neste ano com foco em atender ao mercado interno.

SETOR FARMACÊUTICO E ATACADISTA TAMBÉM PODEM CRESCER

Os novos hábitos devem impulsionar ainda setores da economia capixaba como o farmacêutico, acredita o secretário de Desenvolvimento, com a demanda maior por itens de higiene e proteção, fazendo com que empresas do Estado se adaptem para produzir mais.

Isso também beneficiaria o setor atacadista capixaba, diante da demanda por estocagem e distribuição de produtos. A gente já tem uma localização privilegiada e fatores que contribuem para atrair negócios do ramo.