Nova ferramenta vai "caçar" celular pirata e bloquear ofertas em sites

Anatel vai lançar uma ferramenta para que os sites de comércio eletrônico façam consulta prévia ao código de homologação dos produtos Crédito: Freepik

Os celulares conectados com algum tipo de internet — incluindo roteador ou Wi-Fi — precisam estar homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Entretanto, com a popularização da tecnologia, em diversos sites de e-commerce é possível achar aparelhos de última geração com preços tentadores, telefones considerados "piratas", que entram na mira da Anatel e de órgãos de defesa do consumidor.

Ouça a entrevista na íntegra: Para evitar que aparelhos ilegais cheguem ao consumidor, ainda neste ano, antes da Black Friday e do Natal, uma ferramenta desenvolvida pela Agência vai entrar em funcionamento para "caçar" celulares piratas vendidos no comércio eletrônico. Em entrevista à CBN Vitória , o superintendente de Fiscalização da Anatel, Wilson Wellisch, explica sobre a nova medida.

Your browser does not support the audio element. Entrevista com o superintendente de Fiscalização da Anatel, Wilson Wellisch

De acordo com Wellisch, desde 2018 a Anatel possui um plano de combate a produtos piratas no mercado brasileiro e as ações crescem cada vez mais com o passar dos anos. "Começou no ano de 2018 com apreensões que chegaram a cerca de 200 mil produtos e, no ano de 2020, tivemos uma crescente para 500 mil produtos. Atualmente, já estamos perto de 2 milhões de produtos e isso demonstra a efetividade da ação de produtos não homologados", afirmou.

A homologação, segundo o superintendente de Fiscalização da Anatel, vai garantir ao aparelho uma espécie de selo de qualidade. A partir dele, os consumidores saberão que o produto foi submetido a avaliações de segurança elétrica — quando são verificados riscos de superaquecimento, explosão, choque e até limites de exposição a campos eletromagnéticos.

Da mesma forma que, para evitar que aparelhos ilegais cheguem ao consumidor, a ferramenta permitirá que os sites de comércio eletrônico — os chamados Market Places — façam uma consulta prévia ao código de homologação dos produtos antes que o anúncio seja veiculado na página, confirmando se são de procedência segura.

"Estamos fazendo uma grande ação com empresas conhecidas do público, podendo citar nomes como: Magazine Luiza, Carrefour, Casas Bahia, Amazon, para que elas adotassem uma postura preventiva e não permitissem a comercialização de produtos não homologados" Wilson Wellisch - Superintendente de Fiscalização da Anatel

O superintendente explica que, a partir da regularização, a ferramenta vai confirmar se o número é válido, se não for, o anúncio nem será veiculado no site, considerado "caçado" e bloqueado. "Desta forma, evitamos que aparelhos ilegais cheguem ao consumidor", disse.

Wellisch explicou que muitos consumidores, ao realizarem compras em sites considerados confiáveis no meio on-line, acreditam que estão consumindo produtos seguros. "Infelizmente, ainda há empresas de comércio eletrônico que não aderiram nem às boas práticas do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, podendo ter casos de produtos que não foram realizados os testes da Anatel, atestando se o produto vai dar um problema e gerar riscos à vida do usuário", destacou.