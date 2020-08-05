MP do FGTS caduca, mas pagamento de até R$ 1.045 está mantido

Calendário de resgate do FGTS vai continuar Crédito: Marcella Andrade

A MP foi editada pelo governo federal em 7 de abril, autorizando, além do resgate emergencial, a transferência dos recursos do fundo PIS/Pasep para o fundo . Após acordo, Câmara e governo decidiram não colocar o texto em votação devido a alterações feitas pelo Senado, que permitiam o resgate total do fundo a trabalhadores demitidos inscritos no saque-aniversário.

O saque-emergencial do FGTS tem a liberação feita de acordo com um cronograma divulgado pela Caixa Econômica Federal. Na última segunda-feira (3), a Caixa depositou o valor de até R$ 1.045 para os nascidos em junho. Na próxima semana, no dia 10 de agosto, recebem os nascidos em julho.

O trabalhador com conta ativa ou inativa recebe o pagamento na conta poupança digital aberta pelo banco. Nesta primeira fase, o saldo pode ser usado apenas para pagamento de contas do aplicativo Caixa Tem, e não para saque em dinheiro e transferências.

CALENDÁRIO

Ao todo, os pagamentos vão contemplar 60,8 milhões de trabalhadores em todo o país, sendo 790 mil pessoas somente no Espírito Santo.