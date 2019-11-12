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Programa Verde Amarelo

MP aumenta jornada de bancários e agências poderão abrir aos sábados

A categoria teve a jornada de trabalho estendida para oito horas diárias, apenas os caixas permanecem com carga de seis horas por dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 17:47

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 17:47

Caixas de banco continuam com trabalhando seis horas diárias Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Os bancos poderão abrir aos sábados a partir desta terça-feira (12). Tradicionalmente as instituições bancárias funcionam apenas de segunda a sexta-feira, porém, uma Medida Provisória (MP) assinada na última segunda-feira (11) pelo governo federal prevê essa mudança no funcionamento. Com isso, os profissionais dessas unidades ficam autorizados a trabalhar um dia a mais por semana. A decisão de incluir esse dia no expediente fica a cargo de cada instituição. 

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A mesma Medida Provisória (MP) 905 regulamenta o Programa Verde Amarelo, um pacote de estímulo ao primeiro emprego de jovens (18 a 29 anos) de baixa renda.
MP aumenta jornada de bancários e agências poderão abrir aos sábados
O texto do governo federal altera trechos da legislação trabalhista e, com isso, permite que os bancários trabalhem oito horas por dia, com exceção dos caixas, que continuam a trabalhar seis horas diárias. Atualmente, todos os trabalhadores cumprem seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.
A MP também autoriza que qualquer funcionário, incluindo os caixas, trabalhe mais de seis horas mediante um acordo por escrito com a empresa, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
Apesar das mudanças com relação a carga horária, a MP ainda manteve o direito a quinze minutos de intervalo e a definição de que a duração normal do trabalho ficará compreendida entre 7 h e 22 horas.
Por se tratar de uma medida provisória, as regras já estão em vigor, mas ainda precisam ser aprovadas na Câmara e no Senado.

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