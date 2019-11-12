Caixas de banco continuam com trabalhando seis horas diárias Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

assinada na última segunda-feira (11) pelo governo federal prevê essa mudança no funcionamento. Com isso, os profissionais dessas unidades ficam autorizados a trabalhar um dia a mais por semana. A decisão de incluir esse dia no expediente fica a cargo de cada instituição. Os bancos poderão abrir aos sábados a partir desta terça-feira (12). Tradicionalmente as instituições bancárias funcionam apenas de segunda a sexta-feira, porém, uma Medida Provisória (MP) assinada na última segunda-feira (11) pelo governo federal prevê essa mudança no funcionamento. Com isso, os profissionais dessas unidades ficam autorizados a trabalhar um dia a mais por semana. A decisão de incluir esse dia no expediente fica a cargo de cada instituição.

Your browser does not support the audio element. MP aumenta jornada de bancários e agências poderão abrir aos sábados

O texto do governo federal altera trechos da legislação trabalhista e, com isso, permite que os bancários trabalhem oito horas por dia, com exceção dos caixas, que continuam a trabalhar seis horas diárias. Atualmente, todos os trabalhadores cumprem seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

A MP também autoriza que qualquer funcionário, incluindo os caixas, trabalhe mais de seis horas mediante um acordo por escrito com a empresa, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

Apesar das mudanças com relação a carga horária, a MP ainda manteve o direito a quinze minutos de intervalo e a definição de que a duração normal do trabalho ficará compreendida entre 7 h e 22 horas.