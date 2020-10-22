Lojas do ES mudam estratégias e vendas sobem principalmente no cartão

Expedito Garcia Crédito: Ricardo Medeiros

Muito além de mudanças nos hábitos sociais e de higiene da população, a pandemia do novo coronavírus provocou, também, transformações nos hábitos de consumo. Mudou o que e como se consome, e levou o comércio a se adaptar.

A princípio, as medidas adotadas tinham caráter provisório, para garantir a sobrevivência do negócio no pior momento da crise. Agora, por outro lado, os estabelecimentos têm investido em uma série de estratégias para alavancar as vendas e retomar o ritmo de crescimento. As medidas têm surtido efeito e causado aumento nas vendas, principalmente no cartão.

As vendas no débito e crédito avançaram, em agosto, 18,1% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

Uma das apostas são ações voltadas para datas comemorativas. E, para sair na frente, vale até importar comemorações de outros países. É o caso do Dia das Bruxas, usualmente comemorado nos Estados Unidos, em 31 de Outubro.

Empresários estão de olho na data e a enxergam como uma oportunidade para atrair o consumidor. Até cerveja de abóbora foi criada para o halloween brasileiro. Um dos idealizadores do produto, o empresário Léo Leal, da Convento Cervejaria, conta que a bebida, batizada de Pumpkin Ale, tem especiarias como cravo, canela e gengibre.

Há também quem invista em comemorações próprias, como é o caso das concessionárias Prime Hyundai, que, semanalmente, oferecem programações exclusivas para os clientes. As opções vão de serviço de massagem a dia do açaí.

Até serviço de massagem para atrair consumidoresnda para superar impacto da crise Crédito: Divulgação/Prime Hyundai

A ideia é receber os consumidores que ficaram tanto tempo em casa da melhor maneira possível. Queremos agregar valor à experiência deles, afirma o diretor comercial Marcelo Sartório.

Já Cesar Saade, proprietário da Libanesa Homem, conta que apostou em marcas capixabas para diversificar o catálogo. Ampliamos o leque de marcas e produtos oferecidos aos clientes. E, claro, aproveitamos para fortalecer os negócios locais, algo tão importante em meio à crise.

Além disso, ele explica que intensificou o serviço de delivery, com atendimento por meio de WhatsApp , que permite maior interação com o consumidor, e tem investido em marketplaces  que são plataformas de e-commerce que reúnem diversos estabelecimentos.

O período de isolamento social também tem servido de inspiração na hora de definir os produtos que chegam às prateleiras. A empresária e diretora criativa da Sol de Verão, Ana Claudia Sampaio, conta que, para elaborar novas peças de moda praia, tem apostado, principalmente, no conforto, que passou a ser cada vez mais valorizado, até mesmo em virtude do tempo em casa.

A busca por comodidade, aliás, tem inspirado o surgimento de novos negócios, como a Borracharia do Leandro, recém-inaugurada no Shopping Vila Velha.

Nosso cliente pode aproveitar para resolver outras demandas enquanto deixa o carro para o serviço de borracharia, explica o empresário José Leandro de Freitas Filho, que destaca ainda que o espaço foi criado de forma a mudar a ideia que se tem de borracharia. Por lá, nada de graxa e pneus velhos espalhados.

Iniciativas como essas já têm contribuído para que o comércio do Espírito Santo retome as vendas após momentos de dificuldade. Após registrar alta de 2,7% em julho, na comparação com o mesmo mês de 2019, o setor varejista capixaba registrou um aumento de 6,5% no faturamento ante aos rendimentos de agosto do ano passado, segundo Boletim da Receita Estadual.

Vendas de hortifrutigranjeiros, açougues e peixarias, produtos alimentícios, supermercados, produtos farmacêuticos, gás liquefeito e materiais de construção estão entre os responsáveis pelo desempenho positivo.

No terceiro trimestre, a empresa de maquininhas de cartão Getnet, ligada ao Santander, por exemplo, registrou um crescimento de 41,9% nas vendas, em comparação ao mesmo período de 2019. Comparada ao trimestre anterior, a alta foi de 7%.

Também houve aumento no volume de compras feitos com cartões Banestes (Banescard e cartões Banestes Visa  Classic, Gold e Platinum). Entre o segundo e terceiro trimestre de 2020, o crescimento foi de 16,4%. Comparado ao números de julho a setembro de 2019, o aumento registrado no terceiro trimestre deste ano foi de 12,5%.

O empresário e diretor das Câmaras dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Cariacica e Serra, José Antônio Pupim, considera que houve uma melhora perceptível no comércio com o passar dos meses.

O setor está se recuperando, e essas ações que vêm sendo adotadas pelas lojas e pelos centros comerciais certamente ajudam. Temos shoppings até com feira orgânica, por exemplo. A pessoa vai comprar alimento e aproveita para comprar mais alguma coisa porque já está por ali. Isso tudo ajuda nas vendas.