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Laranjeiras ganha 'strip mall' com rede de supermercados

Localizado no espaço da antiga D&D, Extracenter traz uma loja Extrabom além de outras de serviço e conveniência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 21:47

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 21:47

Centro comercial Extracenter, em Laranjeiras
Centro comercial Extracenter, em Laranjeiras Crédito: Grupou Coutinho/Divulgação
Laranjeiras, na Serra, ganha a partir desta quarta-feira (17) mais uma opção de compras. No formato strip mall, o Extracenter, contará com lojas de conveniência e serviços. Ele funcionará no lugar da antiga loja D&D.
O espaço será aberto ao público nesta quarta-feira com a inauguração de uma loja âncora da bandeira Extrabom. Somando investimento total de R$ 8 milhões, o empreendimento chega à região com vocação para abrigar diferentes tipos de negócios, como cafeterias, salões de beleza, farmácia, lojas de vestuário, entre outras.
As negociações dos espaços estão em andamento e devem demandar a criação de mais de 50 empregos, diretos e indiretos, após a inauguração de todos os estabelecimentos. Os nomes das marcas em negociação ainda não foram divulgados.
Ao todo, além do supermercado Extrabom, o centro comercial contará com 19 lojas satélites e nove quiosques. Disporá de ambiente refrigerado, acessibilidade, banheiros, estacionamento subsolo com 100 vagas para carros, além de um estacionamento descoberto ao lado, bicicletário, elevador de acesso entre o subsolo e primeiro piso do empreendimento.

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De acordo com o diretor-presidente do Grupo Coutinho, Luiz Coutinho, este novo conceito de empreendimento comercial tem ganhado cada vez mais força em todo o país. São equipamentos de consumo organizados, com segurança e voltados para atender a demanda regional dos consumidores que buscam encontrar, em um só lugar, diversos serviços e produtos, evitando deslocamentos e poupando o tempo. "Somos bem sucedidos neste negócio. Temos o Extracenter, em Guarapari, que embora seja uma operação mais robusta, guarda semelhanças, além do HortoMercado, na Enseada do Suá, e agora este empreendimento em Serra.
O mais novo supermercado Extrabom oferecerá máquinas de autoatendimento próximo dos caixas tradicionais. Os equipamentos de self-checkout permitem a compra de até 15 itens de forma autônoma via pagamento com cartões de crédito e débito. Para operar a máquina, basta seguir as instruções disponíveis na tela e por meio de mensagem de voz. A máquina possui balança, que faz a pesagem dos itens de hortifruti. Os demais produtos são registrados por meio da leitura do código de barras. Também está disponível no local o serviço de retirada das compras realizadas on-line. Os clientes domiciliados na região estão isentos de taxa de entrega.
O local funcionará de segunda a sábado, das 8h às 22h, e aos domingos, das 8h às 15h. Na inauguração o funcionamento terá início às 9h.

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