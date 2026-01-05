Home
>
Economia do ES
>
Justiça determina reintegração de posse de ferrovia bloqueada no ES

Justiça determina reintegração de posse de ferrovia bloqueada no ES

Trilhos foram ocupados por indígenas há mais de 70 dias; o grupo reivindica reparação de danos causados pelo desastre de Mariana

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 19:51

A Justiça determinou a reintegração de posse, nesta terça-feira (6), do ramal Piraquê-Açu da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), em Aracruz, que faz a ligação da ferrovia com os portos do município do Norte do Espírito Santo. Os trilhos estão ocupados há mais de 70 dias — desde 22 de outubro do ano passado — por indígenas que buscam o reconhecimento dos direitos individuais dos impactados pelo rompimento da barragem da Samarco, em Minas Gerais, ocorrido há mais de 10 anos e que atingiu também o Espírito Santo, e pela reformulação do Acordo de Mariana.

Recomendado para você

Trilhos foram ocupados por indígenas há mais de 70 dias; o grupo reivindica reparação de danos causados pelo desastre de Mariana

Justiça determina reintegração de posse de ferrovia bloqueada no ES

A maior preocupação está no setor de energia, em que o petróleo é um dos principais ativos, inclusive, com risco de variação no preço do combustível; comércio exterior também acompanha cenário

Petróleo e dólar: como ataque dos EUA à Venezuela pode afetar economia do ES

De monomotores a jatos, estrutura que será construída na Região Serrana poderá receber mais de dez modelos diferentes de aeronaves

Veja quais modelos de aviões poderão pousar no Aeroporto das Montanhas

Ramal Piraqueaçu, da Estrada de Ferro Vitória-Minas, está fechado desde o dia 22 de outubro
Bloqueio de ramal da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), em Aracruz, foi iniciado em 22 de outubro do ano passado Crédito: A Gazeta

Responsável pela ferrovia e uma das acionistas da Samarco, a Vale pediu na Justiça Federal a reintegração de posse do ramal ainda em outubro. O juiz federal Gustavo Moulin Ribeiro decidiu pela liberação da linha férrea, mas a própria mineradora solicitou a suspensão da reintegração. Depois, nova ação foi proposta pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

Em nota, a Vale ressalta que a Justiça Federal determinou a desinterdição do Ramal Aracruz e que os acordos relacionados ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), vêm sendo integralmente executados e cumpridos pela Samarco.

Leia mais

Imagem - Da saúde à BR 262: como será a distribuição dos recursos do Acordo de Mariana

Da saúde à BR 262: como será a distribuição dos recursos do Acordo de Mariana

A liderança indígena Bárbara Tupinikim, da aldeia Pau Brasil, afirma, no entanto, que o acordo realizado não alcança toda a comunidade e é por isso que, mesmo com a reintegração, o movimento de reivindicação será mantido. 

"Espero que a polícia respeite a nossa casa e o nosso direito de estar em casa. A reintegração vai acontecer, mas a comunidade vai seguir em luta enquanto essa reparação não acontecer de fato", frisa Bárbara, acrescentando que o território por onde passa a ferrovia é indígena.

Ela diz que a ideia é manter o acampamento dos manifestantes a cerca de 70 metros da linha férrea porque o grupo quer o reconhecimento de todos os impactados que, conforme estima, somam cinco mil pessoas das comunidades indígenas, e não apenas os 1.350 que foram contempladas em acordos. 

O principal ponto de conflito foi a forma de a extinta Fundação Renova conduzir a indenização, impondo o conceito de núcleo familiar que não se adequa à realidade indígena, quando em uma mesma casa muitas vezes há dois ou três núcleos familiares.

Bárbara conta que o Ministério Público Federal (MPF) foi informado sobre o fato de a reparação não beneficiar todos os indígenas atingidos e que os acordos não levaram em consideração estudos de impacto. 

"Tentamos muito dialogar, participamos de todas as mesas de discussão e reuniões, mas é grande a negação de direitos. Não são reivindicações vazias, está tudo respaldado. Agora, tem uma ação do MPF com todas as ponderações que está nas mãos da Justiça também", completa. 

A mobilização é impulsionada pela juventude Tupinikim e conta com o envolvimento das aldeias Pau Brasil, Irajá e Caieiras Velhas, consideradas as maiores e mais impactadas do território. 

A Findes, que estimava prejuízo da ordem de R$ 200 milhões em dezembro, quando havia pouco mais de 50 dias de bloqueio, também foi procurada nesta segunda-feira (5) para se manifestar sobre o assunto, mas não houve retorno. O espaço segue aberto. 

Leia mais

Imagem - Na crise da Venezuela, Brasil é mais forte frente a Trump do que outros países da região, diz Ian Bremmer

Na crise da Venezuela, Brasil é mais forte frente a Trump do que outros países da região, diz Ian Bremmer

Imagem - Petróleo e dólar: como ataque dos EUA à Venezuela pode afetar economia do ES

Petróleo e dólar: como ataque dos EUA à Venezuela pode afetar economia do ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais