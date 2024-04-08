Internet fixa do ES é uma das mais lentas do país, aponta pesquisa

Estudo realizou 13.219.570 testes de velocidade de internet no Brasil Crédito: Shutterstock

A velocidade da internet banda larga no Espírito Santo é uma das mais lentas do país e apresenta o pior resultado na Região Sudeste. Foi o que apontou uma pesquisa realizada pelo Prêmio MelhorPlano.net 2024 . Com velocidade média de download de 143,33 Mbps (megabit por segundo), o Estado ocupa a 19ª colocação, ou seja, é também é o 9º pior do Brasil.

Neste ano, o Espírito Santo foi o Estado com o pior desempenho em internet fixa da região Sudeste com velocidade média de download de 143,33 Mbps, atrás de Rio de Janeiro (158 Mbps), São Paulo (154 Mbps) e Minas Gerais (148 Mbps). O prêmio é divulgado anualmente pelos sites MelhorPlano.net e Minha Conexão.

Em geral, foram analisados 45 provedores no Espírito Santo nas categorias: velocidade, satisfação, provedor, internet móvel e gamer. Segundo a pesquisa, no Estado a Claro foi consagrada campeã das categorias de Melhor Velocidade, Melhor Provedor e Melhor Internet Gamer, enquanto a Vivo venceu o quesito de Melhor Satisfação, e a TIM, a categoria de Melhor Internet Móvel.

O estudo realizou 13.219.570 testes de velocidade de internet (considerando velocidades de download, upload e latência) registrados na plataforma do Minha Conexão, de janeiro a dezembro de 2023, no Brasil.

Segundo os organizadores do prêmio, apesar de o Espírito Santo ter apresentado a pior média de velocidade do Sudeste, o índice de desempenho do Estado é considerado bom o suficiente para o usuário navegar em redes sociais, assistir vídeos em alta qualidade e até jogar online, a depender da latência da conexão, ou seja, o o tempo que os dados levam para passar de um ponto da rede para outro.

"Mas existem outros fatores que implicam na qualidade da internet também, como o posicionamento do roteador em casa, se existem paredes muito grossas que dificultam a conexão entre a rede e o dispositivo utilizado, por exemplo. Por isso, na hora de escolher, é bom analisar velocidade e preço, mas também atendimento e verificar se a velocidade realmente chega ao usuário", orienta o gerente de produto do MelhorPlano.net, Alexandre Martins.

Para participar do Prêmio MelhorPlano.net em nível municipal ou estadual, cada provedor deveria ter no mínimo 30 testes de velocidade realizados ao longo de 2023 e ao menos 3% da amostra dos testes da região avaliada. Para definir os vencedores nacionais, foram exigidos mais de 250 testes de velocidade e 3% da amostra de testes do Brasil.

Além disso, para serem considerados elegíveis, foi exigido que os provedores apresentassem market share (participação no mercado) maior do que 3% no Brasil ou no Estado em que concorriam, de acordo com a Anatel.

Provedores menores são mais velozes

A análise de resultados do Prêmio MelhorPlano.net 2024 revelou também que os provedores de pequeno porte ofereceram a melhor internet do Estado em nível municipal no ano. O estudo aponta que 63 das 68 cidades capixabas participantes desta edição da premiação registraram vitórias de provedores regionais na categoria de Melhor Velocidade, que avalia o desempenho de banda larga da região segundo índices de velocidade de download, upload e latência. As operadoras nacionais tiveram a melhor performance de internet em apenas cinco municípios.

Serviço tem pouca reclamação formalizada, diz Procon

A diretora-presidente do Procon-ES , Letícia Coelho Nogueira, disse que a falha na prestação de serviço de internet banda larga afeta consumidores de todo o Estado. Porém, essas reclamações são pouco formalizadas nos órgãos oficiais.

O Procon do Estado realizou, em 2023, um total de 671 atendimentos relacionados à internet fixa e em 2024, até agora, 222. O número de atendimentos a respeito da má qualidade do sinal ou instabilidade é considerado baixo, com 62 em 2023 e 36 em 2024, até o início de abril.

“Apesar do desconforto de ficar sem o sinal da internet, geralmente o consumidor reclama de situações que afetam diretamente o seu bolso, por exemplo, no caso de uma cobrança indevida, que é a principal queixa nos Procons. O consumidor deve ser mais exigente com o seu direito e entender que reclamações são uma oportunidade de identificar o que não vai bem, descobrir as causas de insatisfações e melhorar o que é necessário”, ressalta Letícia Coelho.

A diretora-presidente disse ainda que hoje os consumidores podem registrar a reclamação sem sair de casa pelo Atendimento Eletrônico, disponível no site procon.es.gov.br

“Registrar uma reclamação on-line é muito fácil. Basta acessar o site procon.es.gov.br, clicar na modalidade de atendimento eletrônico, fazer o login pela sua conta no Acesso Cidadão ou no gov.br e iniciar o fluxo do Atendimento Eletrônico. É preciso preencher o formulário, anexar cópia dos documentos pessoais, como carteira de identidade e CPF, e documentos que comprovem a queixa e enviar a reclamação”, detalha Letícia Coelho.

O que dizem as operadoras

A Claro, vencedora em três categorias, afirma que esse reconhecimento é comprovado nas medições realizadas pelo levantamento do Speedtest®, estudo realizado pela Ookla, no qual demonstra que a operadora tem a rede com a melhor experiência em vídeos e games do Brasil, além de contar com o wi-fi mais estável do país.

"No Espírito Santo, a Claro investe constantemente em qualidade e expansão de suas redes fixa e móvel de última geração. A operadora já está presente com sua rede 4G em todas as cidades do Estado e segue expandindo a cobertura da tecnologia 5G+ na região, que já atende vários bairros da Grande Vitória. A Claro reafirma seu compromisso de seguir trabalhando para atender ao maior número de clientes e oferecer sempre a melhor experiência em serviços e produtos e telecomunicações", diz a operadora.

Já a Vivo informa que, no Espírito Santo, está presente em 11 cidades com fibra ótica (Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari, Cachoeiro do Itapemirim, Vila Velha, Linhares, Colatina, Aracruz, São Mateus) e diz que seguirá expandindo a rede ao longo do ano.

"A Vivo, ao longo dos últimos anos, além de oferecer opções de conectividade, com fibra e agora 5G, estendeu a nossa atuação para diferentes setores e verticais. Com a maior rede de fibra e robusta infraestrutura móvel, conseguimos oferecer aos nossos clientes uma oferta total e convergente, combinando fibra e móvel, o de Vivo Total, e que permite uma economia de até 30% para os clientes", afirma.

Para a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint), que representa 68 operadoras no Espírito Santo, os provedores de pequeno porte têm se destacado em relação às grandes empresas principalmente pelo uso da fibra ótica, enquanto nas cidades maiores ainda lidera o uso das redes coaxial e metálica.

"Os provedores menores têm mais alcance no interior e o uso da fibra favorece a qualidade, a velocidade e latência e não sofre interferência de outros meios. Dessa forma, não há oscilações", destaca o presidente da Abrint, Mauricélio Oliveira Júnior.

Para melhorar o serviço oferecido, as operadoras estão aguardando a liberação da frequência wi-fi de 6 gigahertz, o que vai permitir oferecer velocidade de até 10 gigas. "Os provedores já têm equipamentos preparados para essa nova evolução e vamos precisar que o wi-fi 6 seja liberado", aponta.