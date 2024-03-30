Equipamento Geobox já está instalado em mil viaturas no Espírito Santo Crédito: Divulgação

Com mais de 20 anos no mercado, uma empresa capixaba de tecnologia está mirando o exterior para a expansão dos negócios. Nos próximos meses, a Geocontrol vai apresentar suas criações voltadas para a segurança pública e também para o georreferenciamento, ligado ao agronegócio e à mobilidade, em países como Chile, Colômbia, Bolívia e México.

Uma das inovações que serão lançadas no próximo mês em uma feira internacional de segurança é o Geobox, uma solução que já está instalada em mil viaturas no Espírito Santo . A ideia é levar a ferramenta do Espírito Santo para mais Estados e países. A expectativa é aumentar em 200% as vendas da solução tecnológica.

Your browser does not support the audio element. Tecnologia capixaba deixa carro inteligente e atrai interessados no exterior

“Com nosso equipamento, conseguimos transformar uma viatura convencional em uma inteligente com várias funcionalidades, onde o policial consegue ler automaticamente as placas de carro e buscar as informações, por exemplo”, detalha o diretor comercial da Geocontrol S/A, Rogério Tristão.

A tecnologia concentra, em um único dispositivo, as principais ferramentas necessárias para otimização das operações policiais, como reconhecimento facial, GPS, câmera LPS, wi-fi a bordo, base de dados online e off-line, leitor biométrico, telemetria, entre outros recursos.

“Tendo em vista que o Brasil conta hoje com cerca de 78 mil viaturas para a Polícia Militar e chegando a cerca de 100 mil, se contarmos as viaturas da Polícia Civil, entendemos que o potencial de negócios dessa solução é de um aumento por volta de 200% neste ano”, afirma Tristão.

Outro produto carro-chefe da empresa e 100% capixaba atua na área de georreferenciamento, atendendo a demandas como de recadastramento imobiliário urbano, agricultura de precisão, infraestrutura, construção civil, gerenciamento florestal, segmento de óleo e gás, portuário e outros setores.

Segundo Rogério Tristão, essa tecnologia será apresentada em países como Chile, Colômbia, Bolívia e México. Para 2025, a intenção da empresa é chegar ao mercado africano, atendendo países de língua portuguesa. “Nossa meta, para daqui a dois anos, é comercializar 1 mil equipamentos por ano”, afirma.

Equipamento Geobox já está instalado em viaturas inteligentes do ES Crédito: Divulgação

O empresário detalha que seus principais concorrentes são aparelhos desenvolvidos em outros países, atualmente com custo mais alto do que a tecnologia capixaba.