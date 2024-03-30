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Inovação e segurança

Tecnologia capixaba deixa carro inteligente e atrai interessados no exterior

Inovações em georreferenciamento utilizadas na agropecuária e mobilidade urbana serão levadas para o mercado da América Latina

Publicado em 30 de Março de 2024 às 09:18

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

30 mar 2024 às 09:18
Viatura com tecnologia capixaba
Equipamento Geobox já está instalado em mil viaturas no Espírito Santo Crédito: Divulgação
Com mais de 20 anos no mercado, uma empresa capixaba de tecnologia está mirando o exterior para a expansão dos negócios. Nos próximos meses, a Geocontrol vai apresentar suas criações voltadas para a segurança pública e também para o georreferenciamento, ligado ao agronegócio e à mobilidade, em países como Chile, Colômbia, Bolívia e México.
Uma das inovações que serão lançadas no próximo mês em uma feira internacional de segurança é o Geobox, uma solução que já está instalada em mil viaturas no Espírito Santo. A ideia é levar a ferramenta do Espírito Santo para mais Estados e países. A expectativa é aumentar em 200% as vendas da solução tecnológica. 
Tecnologia capixaba deixa carro inteligente e atrai interessados no exterior
“Com nosso equipamento, conseguimos transformar uma viatura convencional em uma inteligente com várias funcionalidades, onde o policial consegue ler automaticamente as placas de carro e buscar as informações, por exemplo”, detalha o diretor comercial da Geocontrol S/A, Rogério Tristão.
A tecnologia concentra, em um único dispositivo, as principais ferramentas necessárias para otimização das operações policiais, como reconhecimento facial, GPS, câmera LPS, wi-fi a bordo, base de dados online e off-line, leitor biométrico, telemetria, entre outros recursos.

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“Tendo em vista que o Brasil conta hoje com cerca de 78 mil viaturas para a Polícia Militar e chegando a cerca de 100 mil, se contarmos as viaturas da Polícia Civil, entendemos que o potencial de negócios dessa solução é de um aumento por volta de 200% neste ano”, afirma Tristão.
Outro produto carro-chefe da empresa e 100% capixaba atua na área de georreferenciamento, atendendo a demandas como de recadastramento imobiliário urbano, agricultura de precisão, infraestrutura, construção civil, gerenciamento florestal, segmento de óleo e gás, portuário e outros setores.
Segundo Rogério Tristão, essa tecnologia será apresentada em países como Chile, Colômbia, Bolívia e México. Para 2025, a intenção da empresa é chegar ao mercado africano, atendendo países de língua portuguesa. “Nossa meta, para daqui a dois anos, é comercializar 1 mil equipamentos por ano”, afirma.
Equipamento Geobox é instalado em viaturas inteligentes do ES
Equipamento Geobox já está instalado em viaturas inteligentes do ES Crédito: Divulgação
O empresário detalha que seus principais concorrentes são aparelhos desenvolvidos em outros países, atualmente com custo mais alto do que a tecnologia capixaba.
Seu principal diferencial é a captura de pontos por imagem, sendo o único do país com essa solução. As coordenadas são determinadas através de uma nuvem de pontos 3D originada a partir das fotos retiradas pela câmera do smartphone que está georreferenciado pelo RTK APP.

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