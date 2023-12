Infraestrutura

Investimento em internet nas estradas deixará BRs no ES mais seguras

Programa do governo prevê a instalação de conexão 4G em 374 km de estradas no Espírito Santo, além de instação de infovia

Internet 4G vai permitir o oferecimento de novos serviços ao usuário. (Freepik)

Imagine viajar do Espírito Santo para o Sul ou Norte do país sem ficar um único minuto sem conexão à internet. Hoje, estar o tempo todo on-line ao percorrer as rodovias federais ou estaduais, principalmente nas áreas rurais, é algo quase impossível. Se o pneu furar, o carro quebrar ou outro incidente acontecer, o motorista pode muitas vezes ter que esperar horas para receber ajuda.

Essa realidade tende a mudar com um projeto que pretende levar rede para as BRs e transformá-las em estradas conectadas.

A proposta está dentro do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em agosto de 2023, pelo governo federal, que prevê a instalação de conexão 4G em quase 36 mil km de rodovias federais em todo o país.

Só no Sudeste, serão 5.285 km, sendo 374 km de estradas conectadas no Espírito Santo. A ideia é ter menos pontos de sombra, causados por interrupção no sinal por falta de instalações de equipamentos.

INFRATECH

Com o avanço da infraestrutura tecnológica (infratech) para os setores de mobilidade e logística, um serviço que deve ser diretamente impactado é o da cobrança de pedágios nas rodovias concedidas. As tarifas não deixarão de existir, mas os carros não precisarão mais parar em praças de pedágios para pagá-las.

O sistema permitirá a quitação automática dos veículos que estiverem equipados com chips. Estes vão informar à concessionária quando entraram e saíram da rodovia. Será possível, então, calcular com precisão o valor a ser pago com base na distância percorrida, uma modalidade mais eficiente que a tradicional, que requer a presença de funcionários e equipamentos físicos.

As rodovias com infratech também podem melhorar a segurança no trânsito. Com as câmeras de monitoramento, será possível identificar acidentes e outras ocorrências e acionar imediatamente as equipes de emergência.

Segundo o especialista em infraestrutura Halpher Luiggi, ex-diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Espírito Santo e atual superintendente do órgão em Sergipe, outra vantagem das rodovias conectadas é a possibilidade de melhorar a gestão do tráfego.

Ele explica que com os dados coletados pelos sensores, as administradoras podem identificar áreas de congestionamento e implementar medidas para reduzir o fluxo de veículos. Por exemplo, podem ser emitidas mensagens aos motoristas alertando-os sobre o engarrafamento e sugerindo rotas alternativas.

Além disso, os veículos podem se comunicar entre si, trocando informações sobre o tráfego e a presença de obstáculos. Isso pode ajudar a evitar acidentes e reduzir a gravidade dos que ocorrerem.

“O acesso às redes 4G/5G em toda a malha rodoviária federal representa grande avanço na proteção dos usuários de rodovias, haja vista que aplicativos de localização, comunicação e acesso a serviços de segurança propiciam condições mais adequadas para o motorista seguir viagem. O usuário pode ser informado sobre a queda de barreiras, condições adversas como tempestades e congestionamentos. Ele ainda poderá informar as autoridades sobre problemas encontrados nas vias”, explica o especialista em rodovias.

Luiggi ainda afirma que a implementação da tecnologia ao longo das rodovias é importante, já que possibilita avanços no transporte de cargas de maneira semiautônoma, gerando um trânsito mais rápido e seguro, com menos emissão de poluentes e gastos com combustíveis.

“As novas conexões diminuem o custo do frete. O melhor de tudo é que se pode fazer o controle de frotas de forma automática e em tempo real. Assim, a tomada de decisão fica mais acertada e rápida. Ou seja, viagens mais baratas, mais seguras, menos poluentes e, consequentemente, produtos mais baratos na mesa do consumidor”, ressalta.

No Espírito Santo, a BR 101 é a que deve receber o maior volume de investimentos em internet móvel. O processo não interfere na renegociação de contrato da concessão que tramita no Tribunal de Contas da União (TCU) e deve selar o acordo entre o governo federal e a Eco101, para que a empresa continue na concessão. A criação de parte dessa infraestrutura de internet é uma das obrigações das operadoras de telefonia firmadas nas compras de lotes do 5G, do leilão realizado em 2021.

INFOVIAS

De acordo com informações da Casa Civil, a previsão é que R$ 2 bilhões sejam aplicados no Espírito Santo em inclusão digital e conectividade, com recursos públicos e privados.

Os investimentos vão além das estradas ao contribuir para que 188 localidades rurais do Espírito Santo tenham acesso à internet 4G e outras 55, acesso ao 5G. A meta do governo federal com a expansão da rede é garantir conexão a 2.964 escolas no Estado.

Um investimento importante dentro desse pacote é o de infovias com foco na inclusão e educação. No país, serão ao todo 26, uma delas saindo da Bahia para o Espírito Santo.

As infovias são redes de comunicação de alta velocidade que permitem a transmissão de dados, voz e imagens, formadas por cabos de fibra óptica, que são capazes de transportar grandes quantidades de informações em alta velocidade.

Elas podem ser usadas para conectar escolas, hospitais, empresas e governos, o que facilita a troca de informações e conhecimentos. Também permitem que pessoas que moram em áreas remotas ou que não têm acesso à internet possam se conectar ao mundo digital.

Vantagens das estradas conectadas Gestão do tráfego: pode ser usada para coletar dados sobre o tráfego, como volume, velocidade e condições das estradas. Esses dados podem ser usados para melhorar a gestão do tráfego, por exemplo, identificando áreas de congestionamento e implementando medidas para reduzir o congestionamento. Segurança no trânsito: é responsável por conectar câmeras de segurança e outros dispositivos de segurança. Isso pode ajudar a melhorar a segurança no trânsito, por exemplo, identificando acidentes e emitindo alertas para motoristas. Pagamento de pedágios: com internet nas estradas, é possível coletar pedágios de forma automática. Isso pode ajudar a agilizar o tráfego Informações aos motoristas: a partir da infraestrutura de internet, as concessionárias podem fornecer informações aos motoristas, como condições do tempo, acidentes e fechamentos de estradas. Isso pode ajudar os condutores a tomarem decisões sobre sua viagem. Comunicação entre veículos: as rodovias poderão oferecer aos motoristas internet para que veículos se comuniquem entre si. Isso pode ajudar a evitar acidentes e melhorar a eficiência do tráfego.

