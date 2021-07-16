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Atendimento especializado

INSS atenderá na agência quem não consegue usar 135 e aplicativo

Novo serviço vai ajudar no agendamento de demandas que não podem ser resolvidas pelos canais remotos. Com pandemia, acesso presencial às agências foi limitado

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 09:03

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

16 jul 2021 às 09:03
Retorno do atendimento ao público no INSS.
Prédio do INSS na Ilha de Santa Maria, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou nesta quinta-feira (15) o agendamento para o atendimento presencial de beneficiários que necessitam de serviços que não podem ser resolvidas pelos canais remotos, isto é, por meio do telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.
O serviço, chamado Atendimento Especializado, visa a permitir que pessoas, que não estavam conseguindo atendimento presencial por conta da pandemia do novo coronavírus, que levou o órgão a restringir o acesso aos postos para a execução de tarefas específicas, como o cumprimento de exigência e perícias médicas, sejam atendidas numa agência do INSS, com horário marcado.

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Para agendar o serviço, o cidadão deve ligar para o telefone 135. O atendente analisará a solicitação e, se a situação se enquadrar nos casos listados na Portaria 908, publicada nesta segunda-feira (12) no Diário Oficial da União, o agendamento será realizado.
Outra opção é marcar um horário diretamente nas agências, para uma data próxima, nos casos em que o cidadão não tenha condições de fazer o pedido pelo telefone.
Veja quais serviços garantem o agendamento do Atendimento Especializado:
  • Apresentar Contestação de NTEP;
  • Atendimento solicitado por portadores de necessidades especiais: maiores de 80 anos de idade, deficiência auditiva ou visual; 
  • Órgão mantenedor inválido impossibilitando a solicitação de serviços; 
  • Requerimento concluído sem atendimento ao solicitado, relacionado a falha operacional não vinculada à análise do direito;
  • Consulta à consignação administrativa; 
  • Ciência do Cidadão Referente à Necessidade de Inscrição no CadÚnico; 
  • Solicitar Retificação de CAT; 
  • Parcelamento ou impugnação à cobrança administrativa / MOB PRESENCIAL;
  • Pensão Especial Vitalícia da pessoa portadora da Síndrome da Talidomida; 
  • Pensão Mensal Vitalícia do Seringueiro e seus Dependentes; 
  • Pensão Especial das Vítimas de Hemodiálise de Caruaru; e
  • Impossibilidade de informação ou de conclusão da solicitação pelos canais remotos.

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