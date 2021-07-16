INSS atenderá na agência quem não consegue usar 135 e aplicativo

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou nesta quinta-feira (15) o agendamento para o atendimento presencial de beneficiários que necessitam de serviços que não podem ser resolvidas pelos canais remotos, isto é, por meio do telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.
O serviço, chamado Atendimento Especializado, visa a permitir que pessoas, que não estavam conseguindo atendimento presencial por conta da pandemia do novo coronavírus, que levou o órgão a restringir o acesso aos postos para a execução de tarefas específicas, como o cumprimento de exigência e perícias médicas, sejam atendidas numa agência do INSS, com horário marcado.
Para agendar o serviço, o cidadão deve ligar para o telefone 135. O atendente analisará a solicitação e, se a situação se enquadrar nos casos listados na Portaria 908, publicada nesta segunda-feira (12) no Diário Oficial da União, o agendamento será realizado.
Outra opção é marcar um horário diretamente nas agências, para uma data próxima, nos casos em que o cidadão não tenha condições de fazer o pedido pelo telefone.
Veja quais serviços garantem o agendamento do Atendimento Especializado:
- Apresentar Contestação de NTEP;
- Atendimento solicitado por portadores de necessidades especiais: maiores de 80 anos de idade, deficiência auditiva ou visual;
- Órgão mantenedor inválido impossibilitando a solicitação de serviços;
- Requerimento concluído sem atendimento ao solicitado, relacionado a falha operacional não vinculada à análise do direito;
- Consulta à consignação administrativa;
- Ciência do Cidadão Referente à Necessidade de Inscrição no CadÚnico;
- Solicitar Retificação de CAT;
- Parcelamento ou impugnação à cobrança administrativa / MOB PRESENCIAL;
- Pensão Especial Vitalícia da pessoa portadora da Síndrome da Talidomida;
- Pensão Mensal Vitalícia do Seringueiro e seus Dependentes;
- Pensão Especial das Vítimas de Hemodiálise de Caruaru; e
- Impossibilidade de informação ou de conclusão da solicitação pelos canais remotos.