Home
>
Economia do ES
>
Imetame compra campos terrestres da Petrobras em Linhares

Imetame compra campos terrestres da Petrobras em Linhares

Aquisição será importante para elevar produção de petróleo onshore no Estado

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 18:48

 - Atualizado há 6 anos

Produção de petróleo em terra, em Linhares Crédito: Carlos Alberto Silva

A capixaba Imetame assinou nesta sexta-feira (11) a compra de campos terrestres do Polo Lagoa Parda, em Linhares, que pertencem a Petrobras. O investimento será importante para elevar a produção de petróleo onshore que tem caído nos últimos anos.

Recomendado para você

Segmentos de hipermercados e supermercados e vestuário e calçados representam, juntos, 75% do faturamento desta época do ano

Natal deve movimentar R$ 1,57 bilhão em vendas no comércio do ES

Após representantes do mercado imobiliário criticarem o texto aprovado pelos deputados estaduais, o governador disse que vai ouvir envolvidos antes da sanção ao projeto

Casagrande diz que vai ouvir TJES e Assembleia sobre as taxas de cartório

Segundo estimativa realizada pelo Observatório Findes, caso as projeções se consolidem, 2026 será o quarto ano consecutivo de alta do PIB do Estado

Economia do ES deve crescer em 2026 em ritmo menor do que neste ano

Leia mais

Dinheiro do petróleo faz ES ter R$ 1,6 bilhão livre em caixa

O valor da venda é de US$ 9.372.466,00, a ser pago em duas parcelas: (i) US$ 1.405.869,90 na assinatura do contrato; e (ii) US$ 7.966.596,10 no fechamento da transação, sem considerar os ajustes devidos.

O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, tais como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Leia mais

Mineração, petróleo e celulose derrubam produção industrial do ES

A operação está de acordo com a Sistemática para Desinvestimentos da Petrobras e com as disposições do procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previsto no Decreto 9.355/2018.

A transação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à geração de valor para os nossos acionistas.

O Polo Lagoa Parda compreende três concessões terrestres em produção: Lagoa Parda, Lagoa Parda Norte e Lagoa Piabanha. A Petrobras é operadora com 100% de participação nos três campos. A produção média atual do Polo é de aproximadamente 300 barris de óleo por dia (bpd) e 5,5 mil m3/dia de gás.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais