A região de Três Praias em Guarapari receberá um grande empreendimento imobiliário Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Guarapari impõe exigências para construção de condomínio de luxo

Prefeitura de Guarapari autorizou a Alphaville Urbanismo a fazer o empreendimento de luxo na região de Três Praias, mas para construir o condomínio a empresa terá que cumprir algumas condicionantes. As exigências para o investimento de R$ 27 milhões sair do papel já foram pactuadas e vão demandar intervenções da ordem de R$ 2 milhões.

As exigências vão desde medidas ambientais a acesso turístico. Serão 21 quadras divididas em 273 lotes de utilização residencial e comercial. O empreendimento terá áreas fechadas e outras abertas ao público para dar livre acesso às Três Praias.

Por mais que a comercialização seja de lotes (e, sendo um loteamento, não se pode fechar ruas ou proibir a entrada de pessoas), a prefeitura e a construtora responsável informaram que o empreendimento se enquadra como condomínio e que segue o conceito de residencial.

"Terá portaria e acesso para moradores que compraram as unidades residenciais. No entanto, a área não será exclusiva dos proprietários", informou a Alphaville.

A empresa terá que construir uma trilha ecológica para dar acesso ao mar. Também terá de construir uma via de acesso público com estacionamento para veículos para que a população tenha acesso às praias, uma contrapartida prevista em acordo formalizado com o Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) e a União.

Área do residencial terá mirante com vista para as Três Praias Crédito: Divulgação | Alphaville Urbanismo

A trilha ecológica terá aproximadamente 1.300 metros, com acessibilidade a cadeirantes e bancos para descanso ao longo da trilha. Também terá que ser construído um estacionamento público com 40 vagas. Outra exigência é a adequação da avenida central do condomínio para embarque e desembarque de veículos ao acesso da segunda trilha de 300 metros pela parte interna do condomínio.

Também estão previstas melhorias nos acessos viários da avenida Padre José de Anchieta, além da doação de um terreno de 22 mil m² para implantação de equipamento público.

CARRINHO DE GOLFE PARA TRANSPORTE TURISTAS

No termo de compromisso assinado com a Prefeitura de Guarapari, a empresa também se compromete a manter, durante os finais de semana da alta temporada e feriados, transporte gratuito na trilha ecológica através de miniveículos (tipo carro de golfe).

Segundo a Alphaville Urbanismo, as ações vão fomentar o turismo em Guarapari e estimular a conscientização ambiental dos banhistas, "auxiliando na preservação de uma das mais belas praias da cidade".

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) determinou a aplicação de investimento de mais de R$ 60 mil na Reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável Concha DOstra e no Parque Natural Municipal Morro da Pescaria.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), no Morro da Pescaria será feita a instalação de videomonitoramento, compras de equipamento de controle e fiscalização, e reformas na estrutura da unidade.

A empresa também terá que investir em medidas de preservação ambiental durante as obras do residencial, tendo que preservar mais de 400 mil m² de mata original no terreno. Outras medidas sustentáveis também serão tomadas, garante a empresa: