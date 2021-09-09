Gasto com energia puxa inflação em agosto na Grande Vitória

Conta de energia elétrica sobe novamente. Crédito: Carlos Alberto Silva

O resultado em agosto é o maior desde dezembro do ano passado e a maior inflação para o mês de agosto na série histórica do IPCA na Grande Vitória.

No Estado, a inflação foi puxada em agosto principalmente pelos gastos com energia elétrica residencial, que ficou em 10,49%. O valor de venda da gasolina também teve avanço de 2,79%.

Por grupos, a habitação foi a que levou o consumidor a aumentar ainda mais os gastos, com avanço de 4,15% nas despesas. Alimentos e bebidas tiveram alta de 1,23%.

INFLAÇÃO NO PAÍS É DE 0,87%

A inflação teve alta de 0,87% em agosto, a maior para o mês desde o ano 2000. Com isso, o indicador acumula altas de 5,67% no ano e de 9,68% nos últimos 12 meses, acima do registrado nos 12 meses imediatamente anteriores (8,99%). Em agosto do ano passado, a variação mensal foi de 0,24%. Os dados são Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado hoje (9) pelo IBGE.

Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados subiram em agosto, com destaque para os transportes, que teve a maior alta de preços. Puxado pelos combustíveis, o grupo registrou a maior variação (1,46%) e o maior impacto (0,31 p.p.) no índice geral. A gasolina subiu 2,80% e teve o maior impacto individual (0,17 p.p.). Etanol (4,50%), gás veicular (2,06%) e óleo diesel (1,79%) também ficaram mais caros no mês.