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Orçamento de 2022

Governo propõe salário mínimo de 2022 sem aumento acima da inflação

Novo valor, que consta na proposta de Orçamento para o ano que vem,representa um aumento de 6,2% em relação ao piso atual, de R$ 1.100

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 15:11

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 ago 2021 às 15:11
Dinheiro do auxílio emergencial
Se aprovado, novo valor será R$ 69 maior que o atual e corrigido apenas pela inflação do período. Crédito: Silmara Gonçalves
O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2022 apresentado no período da tarde desta terça-feira (31), pelo Ministério da Economia considera que o Governo Central registrará déficit primário de R$ 49,6 bilhões no ano que vem, o equivalente a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, estava projetado um déficit de R$ 170,5 bilhões para o próximo ano, mais de três vezes superior à nova projeção do PLOA. Para 2021, a última estimativa é de déficit de R$ 155,1 bilhões, ou 1,8% do PIB.
O PLOA ainda considera déficit primário de R$ 2,6 bilhões para Estados e municípios em 2022 e também déficit de R$ 2,6 bilhões para as empresas estatais no próximo ano.
Com isso, o resultado primário do setor público consolidado deve ser deficitário em R$ 54,8 bilhões (0,6% do PIB) em 2022. Na LDO de 2022, a projeção era de um rombo de R$ 177,5 bilhões (1,6% do PIB).
Diferentemente da apresentação do PLOA em anos anteriores, desta vez a equipe econômica não indicou as projeções para o resultado primário nos anos à frente da proposta (no caso, 2023 e 2024).
Na LDO de 2022, estavam previstos déficits de R$ 145,0 bilhões e R$ 102,2 bilhões para o Governo Central em 2023 e 2024, respectivamente. Com a nova projeção de déficit menor para 2022, essas estimativas ficaram defasadas.

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