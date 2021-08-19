Fios irregulares flagrados em 10 lojas no ES usavam selo do Inmetro

Fios irregulares tinham certificação do Inmetro Crédito: Caroline Freitas

Correção O título da reportagem "Fios irregulares flagrados em 10 lojas no ES tinham até certificação do Inmetro" dava a entender erroneamente que o material fabricado no Espírito Santo havia passado pela avaliação de qualidade dos órgãos reguladores. No entanto, a suspeita é que o selo de outro produto era usado irregularmente no material comercializado sem os padrões de qualidade. A informação foi corrigida.

Na embalagem dos produtos apreendidos em dez lojas no Espírito Santo constava uma certificação que, na verdade, pertencia a outras mercadorias, anteriormente fabricadas na empresa.

O selo do Inmetro funciona como uma garantia de segurança ao consumidor, Para obter essa certificação, as indústrias brasileiras ou mesmo as empresas importadoras entregam amostras da linha de produção para análise de qualidade.

No caso específico dos fios de cobre, as mercadorias encontradas na fábrica, quando ela foi interditada, e também no comércio capixaba, não atendiam aos mesmos critérios, segundo informações da Operação Elétron, que teve a segunda fase deflagrada nesta quinta-feira (19) para recolher o material elétrico do comércio.

Polícia Civil apreendeu cerca de 40 mil metros de fios irregulares sendo comercializados em lojas de materiais de construção e utilizados em estabelecimentos de instalação de equipamentos.

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Os nomes das lojas em que os produtos estavam sendo comercializados não foram informados pelas autoridades uma vez que as investigações ainda estão em andamento.

As autoridades explicam que não é possível afirmar que todos os materiais já produzidos pela empresa eram problemáticos. Mas todas amostras apreendidas e testados foram produzidos com a quantidade de cobre inferior à exigida para cada instalação, o que faz com que não sejam capazes de suportar a carga de energia que recebem, conforme explicou o diretor-geral do Ipem, Rogério Pinheiro.

Ele explica que quando a empresa faz a certificação de um produto, o material passa por diversos testes e é preciso apresentar uma série de documentos para que seja aprovado pelo Inmetro. Mas isso não significa que esses mesmos parâmetros de qualidade sejam mantidos indefinidamente.

“A partir dali ela pode mudar a operação. Talvez ela venha diminuir (a qualidade) com a intenção de obter lucro. Lembrando também que pode acontecer de a empresa ter apenas um lote errado.”

Pinheiro observa que, após a certificação do Inmetro, anualmente as empresas passam por vistoria do Ipem e, se constatadas irregularidades, são multadas em valores que podem variar entre R$ 100 e R$ 1,5 milhão. Além disso, o caso é remetido ao Inmetro, que poderá exigir que sejam tomadas outras providências.

A fábrica em questão, localizada em Boa Vista II, na Serra já foi multada em anos anteriores por problemas semelhantes. Os valores não foram divulgados.

O responsável pela empresa inclusive chegou a ser preso em 2019 por conta das irregularidades, mas pagou fiança e passou a responder pelo processo em liberdade, antes de ser novamente detido por reincidência.

Segundo o diretor do Ipem, a ocorrência não significa que o selo do Inmetro não sirva de parâmetro para testar a segurança de um produto, mas que há casos que fogem à regra, quando há tentativas de burlar o sistema.

Pinheiro fez ainda um alerta: “Aquelas pessoas que estão trabalhando com obra, com fio, devem colocar um profissional realmente da área, que entenda, porque quando vai fazer a emenda, o corte do fio, consegue observar que tem menos cobre do que o normal.”

COMO IDENTIFICAR OS FIOS IRREGULARES

Não é possível afirmar que todos os fios já produzidos pela empresa estão irregulares. É preciso que seja feita uma avaliação técnica.

Caso o consumidor desconfie de irregularidades relacionadas a determinado tipo de fio, pode entrar em contato com o Ipem por meio do telefone 0800 039 1112. Agentes do órgão farão a coleta e a análise do material.

Caso tenha comprado um imóvel e deseje saber se os fios foram utilizados na construção, é possível identificar as informações no memorial descritivo da obra, que é uma documentação que tem como finalidade descrever o imóvel construído. Nele estão reunidas informações diversas, inclusive sobre os materiais utilizados. Esse material geralmente é entregue ao comprador na entrega do imóvel.

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