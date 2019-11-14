Fecomércio estima prejuízo de R$ 15 milhões por causa da chuva

"O comércio de rua foi gravemente afetado, com exceção dos shoppings  pela estrutura que têm. Por isso, eles são menos afetados", afirmou. A previsão da Fecomércio com relação a esta quarta-feira (13) é de que a categoria deixou de vender 50% menos que o usual.

Além das lojas, José Lino também frisa que os funcionários foram altamente afetados, e que alguns deles nem conseguiram chegar ao local de trabalho. "Existe o prejuízo da falta de funcionário para trabalhar, prejuízo de mercadorias afetadas, prejuízo de não faturamento. Este é um dia atípico em que todos perdem", lamentou.