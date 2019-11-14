Fecomércio estima prejuízo de R$ 15 milhões por causa da chuva

Por conta dos impactos da chuva intensa que atinge a Grande Vitória desde a madrugada desta quarta-feira (13), o comércio capixaba deixou de faturar mais de R$ 15 milhões. A informação é do José Lino Sepulcri, presidente da Federação do Comércio no Espírito Santo (Fecomércio-ES).
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, José Lino afirmou que as chuvas torrenciais que caem desde esta madrugada trouxeram graves prejuízos para o comércio na Grande Vitória, especialmente em Vila Velha, por ser um município situado em uma região mais baixa.
Comércio tem prejuízo de 15 milhões de reais por causa da chuva na Grande Vitória
"O comércio de rua foi gravemente afetado, com exceção dos shoppings pela estrutura que têm. Por isso, eles são menos afetados", afirmou. A previsão da Fecomércio com relação a esta quarta-feira (13) é de que a categoria deixou de vender 50% menos que o usual.
"Isso significa que deixamos de faturar acima de R$ 15 milhões no dia de hoje. Em Vila Velha, especialmente em Cobilândia, que é uma região baixa. Em Jardim América, Cariacica, também teve um maior impacto. Muitas lojas foram invadidas pelas águas", afirmou o presidente.
Além das lojas, José Lino também frisa que os funcionários foram altamente afetados, e que alguns deles nem conseguiram chegar ao local de trabalho. "Existe o prejuízo da falta de funcionário para trabalhar, prejuízo de mercadorias afetadas, prejuízo de não faturamento. Este é um dia atípico em que todos perdem", lamentou.